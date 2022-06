A múlt évben rekordot döntött itthon az online kiskereskedelem, a teljes forgalom 1203 milliárd forintot tett ki. A GKI Digital felmérésének adatai alapján ezzel a teljes kiskereskedelmi forgalomból már 10,4 százalékos részesedést könyvelhet el az e-kereskedelem, és még 2021-ben is kétszer gyorsabban bővült, mint a Covid előtti években.

Magyarországon a 6,5 millió aktív internetező felnőtt 78,4 százaléka, mintegy 5,1 millió ember vásárol online, ebből 3,7 millióan termékeket is vesznek. Nem csoda, hogy egyre több kereskedő lát fantáziát a szektorban: tavaly 12 százalékkal 37 ezer fölé nőtt webáruházak száma az előző évhez képest. Ugyanakkor van néhány szempont, amelyet minden induló online kereskedőnek érdemes szem előtt tartania.

1. Érdemes országos lefedettségű csomagautomata-hálózattal rendelkező szolgáltatót választani

Egyre elterjedtebb a fixpontos kiszállítás, ami az átvevőpontok mellett az önkiszolgáló csomagautomaták használatát foglalja magában. A házhoz szállítás mellett egyre több figyelmet szentelnek a futárszolgálatok és a kereskedők is a csomagautomatáknak. 2021 eleje óta egy év alatt több mint 800 új automatát üzemeltek be, mostanra a magyarországi csomagautomata-hálózat összesített száma meghaladja az 1250-et. Ezért érdemes olyan futárcéggel szerződni, amely mindhárom kiszolgálási módot (házhoz szállítás, átvevőhely, csomagautomata) kínálja, és országos lefedettségű automatahálózattal is rendelkezik. Fontos szempont az is, hogy a szállító partner vállalja, hogy a termék automatába érkezéséről, illetve az onnan való átvételéről a címzett és a feladó számára is azonnali értesítést küldjön.

„A napelemmel működő automaták használata környezeti és emberi erőforrás szempontból is fenntarthatóbb alternatívája a házhozszállításnak” – mondta Fagyas Szabolcs, a Packeta Hungary Kft. értékesítési igazgatója.

2. A csomagküldő szolgáltatás legyen egyszerűen beépíthető a webáruházba

Legyen szó saját fejlesztésű vagy sablonra épülő, úgynevezett „dobozos” webshopról, alapvetés, hogy a csomagküldő szolgáltatást könnyen lehessen integrálni. A megfelelő alkalmazás kiválasztásakor vegyék figyelembe annak testreszabási lehetőségeit is – minél egyszerűbb a testreszabás, annál könnyebb a webshop tulajdonosának dolga.

3. Fontos, hogy kereskedő- és vevőbarát szolgáltatásokat nyújtsanak

A vásárlók elégedettsége nagyban múlik a futárszolgálat rugalmasságán. Alapelvárás például, hogy többféle fizetési lehetőséget biztosítson. A pandémia előtt a kártyás fizetések száma elmaradt a készpénzesekétől, de 2020-ban megfordult a trend, és azóta is folyamatosan nő az elektronikus fizetést választók aránya, tavaly már elérte a 70 százalékot – áll a GKI Digital idézett kutatásában. Nagyra becsülik a vevők a csomagvisszaküldés lehetőségét is.

4. Milyen praktikus megoldásokat kínál a futárcég?

Nagyban megkönnyítheti a webáruházak dolgát, ha a kiválasztott futárszolgálat praktikus megoldásokkal segíti a munkáját. Ilyen lehet az egyszerűsített, automatikusan létrehozható csomagcímke: a kereskedőnek nincs más dolga, mint pár kattintással létrehozott, egyedileg generált címke kinyomtatása és a csomagra történő ragasztása. Ha pedig az Európai Unión kívülre küld csomagot, a vámkezeléshez szükséges vámnyilatkozat kiállítása is olyan feladat, amelyben jó, ha segít a szállító partner. Ez utóbbi kapcsán könnyebbséget jelenthet, ha a nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez segítőkész és hozzáértő ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.

5. Korszerű mobilapplikáció nélkül nem megy

Az ügyfelek egyre nagyobb része mobilon rendel és követi nyomon a rendelését. Ezért kiemelt fontosságú a szállító partner applikációja, az egyszerű navigáció, a logikus elrendezés, a gyors működés.

6. Érdemes odafigyelni a fenntarthatóság szempontjaira is

Érdemes megnézni, a kiválasztott cég mennyire tartja fontosnak a fenntarthatóságot. Napelemmel vagy hálózati árammal biztosítja a szabadtéri csomagautomaták energiaellátását? Használ-e alternatív csomagolóanyagokat, például lebomló fóliát, az egyszer használatos kartondobozok helyett tartós megoldásokat? Telepít-e napelemeket a raktárépületek tetejére, alkalmaz-e energiatakarékos megoldásokat, például LED-es világítást a raktáraiban? Ha igen, az a webáruház fenntarthatósági céljainak eléréséhez is nagyban hozzájárulhat.

+1 Nagy könnyebbséget jelent a nemzetközi háttér

Ha külföldi vevőket is ki akar szolgálni a webáruház, olyan szolgáltatóra lesz szükség, amely több országban van jelen és tapasztalattal bír a nemzetközi logisztikában, így megúszható, hogy szerződések tucatjait kelljen megkötni különböző cégekkel.