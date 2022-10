Sokkhatásként érhette az ózdi Wellis-gyár dolgozóit, hogy pénteken bejelentették: elbocsátják az állomány felét – írja az RTL. Bálint-Szekeres Enikő, a Wellis Magyarország Zrt. kommunikációs vezetője azzal indokolta a lépést, hogy a korábbiakról töredékére csökkent a medencekereslet Európában, mondhatni erőteljesen befagyott az európai medencepiac. Ezért háromszáz fizikai dolgozót küldenek el decemberig.

Nem ez az első tömeges létszámleépítés a városban. Korábban 2400-2500 főt foglalkoztattak azok a nagy foglalkoztatók, akiknek a jelenlegi épületeiben most összesen 394 ember dolgozik. A svájci ABB két éve jelentette be, hogy bezárja gyárát, és elküldenek 1200 dolgozót. Idén pedig bezárt a város másik nagy foglalkoztatója, a Johnson Electric is.

A gyárbezárások után a kormányzat hónapokon át próbált munkahelyeket vinni a városba. Két évvel ezelőtt a magyar tulajdonú jakuzzi- és medencegyártó cég, a Wellis Ózdra települését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Elmondta akkor, hogy ez a nyolc és fél milliárd forintos beruházás nyolcszáz új munkahelyet hoz létre Ózdon és környékén, és ehhez a kormány 3 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít. A cég az RTL-nek elmondta: a 3 milliárd forint állami támogatásnak csak egy kisebb részét kapták meg, mert a vállalásaik nem teljesültek.

A Wellis leépítéséről Janiczak Dávid, Ózd polgármestere Facebook-kommentekből értesült.

Amint azt a Napi.hu júliusban megírta, a Wellis korábban a dabasi gyárából is elbocsátott 300 dolgozót.