A Napi.hu még a nyáron jelezte, hogy az utasok elégedetlenek amiatt, hogy a Wizz Air-számlájukról váratlanul, minden előzetes figyelmeztetés nélkül levontak bizonyos összegeket. Ahogy akkor, úgy azóta is az utasok Wizz-számláján továbbra is előzetes értesítés nélkül tűnnek el a kreditek (ezer, tízezer forintok). Mellettük mindössze az a felirat jelenik meg, hogy „felvétel”, ami pontosan nem magyarázza meg, mi is történt. Azt sugallja, hogy nem a légitársaság vonta vissza az összeget, hanem az egész tranzakcióról mit sem tudó utas vette fel, és költötte el a pénzt.

Amikor portálunk felhívta erre a Wizz Air figyelmét, elismerték a hibát, gyors kijavítását ígérve. „A kredit mellett megjelenő „Felvétel” szó egy sajnálatos fordítási hibából ered: az eredeti angol „withdrawal” kifejezés nem megfelelő magyar fordítása került be (a szó jelentheti a felvételt/kivételt és a visszavonást is), köszönjük, hogy erre felhívta figyelmünket, ezt azonnal javítjuk is.”

E technikai, fordítási hibán túl a Wizz Air a hamarosan lejáró kreditekről szóló előzetes értesítést véglegesen megszüntette. A lépést üzletpolitikai okokkal magyarázzák, de így ha nincsenek résen az utasok, pórul járhatnak. Korábban udvariasan felhívták a figyelmet arra, hogy hamarosan lejár a Wizz számlájukon lévő összeg, azaz a későbbiekben már nem lesz felhasználható.

Nem jótékonysági szervezet

Az üzletpolitikai okokat nem magyarázta meg a légitársaság, azonban a lépés azt eredményezi, hogy a légitársaság megspórolja a felhasználható kreditkért járó kedvezmények költségeit, míg az utasok ezekkel már nem élhetnek. A Wizz Air viszont magáról a kredittörlésekről továbbra is küld üzenetet.

Az előzetes értesítés megszüntetése és a lejárati idők egyesítése üzleti döntés volt, mellyel a Wizz Air a piaci folyamatokra reagált

– írták érdeklődésünkre. Részletekbe ismételt kérdésünkre sem bocsátkoztak. Egy bennfentes csak úgy kommentálta a hírt: „A Wizz Air nem egy jótékonysági szervezet.”

A bekeményítés más fronton is érzékelhető: az elmaradó előzetes tájékoztatáson túl a nem lejáró kreditek is lejáró dátumot kaptak az egységesítés jegyében. A cég szerint „a lejárati idő az applikációban és a webes felületen is elérhető, ezáltal nyomon lehet követni, hogy mikor fog lejárni, meddig lehet felhasználni”. Azonban sok ügyfél így is arra panaszkodik, hogy a Wizz Air honlapján a saját fiókjába belépve nem találkozik a lejárati idővel.

A cikk szerzője Varga Zsolt.