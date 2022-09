Terjeszkedik a magyar Wolt ősszel: szeptember közepe óta már a dél-budapesti agglomerációban (Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, Tököl, Dunaharaszti és Taksony) élők is rendelhetne a cégtől. Ezt követően októberben Zalaegerszeggel és Gödöllővel, novemberben pedig Váccal és Ürömmel bővül a kiszállítási terület - közölte a társaság.

Így ősztől tehát már több mint 30 településen, az ország lakosságának közel fele számára lesz elérhető a Wolt szolgáltatása, amelynek keretében többek között pizzát, thai tésztát lehet rendelni, de a heti bevásárlást is ár lehet bízni a futárokra.

Célunk, hogy a platformunkon egyre nagyobb számú vásárlót és kereskedőt tudjunk összekötni és még több kereskedő számára nyissunk új értékesítési csatornát, miközben futár partnereinknek rugalmas munkavégzési lehetőséget kínálunk. Bízunk benne, hogy segíteni tudjuk a vállalkozásokat abban, hogy az előttünk álló őszi időszakban is még több vásárlót és vendéget érhessenek el”

- mondta Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Zalaegerszegen - amely az egyik utolsó olyan nagyváros az országban, ahol eddig még nem jelentek meg a Wolt futárai - közel 30 partnerrel indul majd el a házhoz szállítás, így az ott élők az melegételek mellett állateledeltől kezdve a virágokon át az élelmiszerekig közel tízezer termék közül választhatnak majd a Wolt-alkalmazásában.

A Wolt egyébként 2018-ban lépett be a magyar piacra, az cég applikációjában ma már több ezer étterem mellett elérhető például az Auchan, a Coop, a Tesco, vagy a Manna élelmiszer-kínálata, de kozmetikumot, Covid-tesztet, étrendkiegészítő termékeket, játékokat, vagy akár cipőket is rendelhetnek a felhasználók. Ezen kívül jelenleg hét helyszínen üzemel a Wolt saját kiskereskedelmi online áruháza, a Wolt Market is.