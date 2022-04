Sikeres aukciót tartott a K&H 2022. április 25-én a Budapesti Értéktőzsdén: a hitelintézet első, 2032-ben lejáró zöld jelzáloglevelét bocsátotta ki 15 milliárd forint névértéken. A K&H a kibocsátást összehangolta a Magyar Nemzeti Bank zöld jelzáloglevél-vásárlási programjával, megfelelve nemzetközileg széles körben elfogadott elvárásoknak is (ICMA Zöld Kötvények Elvei).

A K&H fontosnak tartja, hogy a fenntarthatósági szempontok a jelzáloglevél kibocsátások esetében is egyre hangsúlyosabbá váljanak. A K&H célja, hogy a továbbiakban is folyamatosan bocsásson ki zöld jelzálogleveleket, igazodva a jegybank által támasztott szigorúbb követelményekhez is. A K&H a kibocsátott jelzáloglevélből befolyó forrást olyan lakossági jelzáloghitelek refinanszírozására fordítja, amelyekhez tartozó lakóingatlanok megfelelnek az MNB, valamint a nemzetközi sztenderdek által elvárt szigorú energiahatékonysági elvárásoknak.

„A zöld jelzáloglevél kibocsátása is hozzájárulhat, hogy a magyarországi lakásállomány energiahatékonyabb, fenntarthatóbb legyen. A K&H Csoport elkötelezett a klímasemlegesség, a fenntarthatóság iránt. Arra törekszik, hogy működésének környezetre gyakorolt káros hatásait korlátozza, a társadalomra gyakorolt pozitív hatását növelje és kiemelt szerepet vállaljon a felelős magatartás ösztönzésében mind az ügyfelei, mind pedig a munkatársai között.” – mondta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.