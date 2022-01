A lakáshitelekre 2021 utolsó két hónapjában már érzékelhető hatást gyakorolt a Magyar Nemzeti Bank által októberben elindított Zöld Otthon Program, amelynek keretében a bankok által kínált zöld hitel igen alacsony, 2,5 százalékos kamattal vehető fel új és magas energiahatékonyságú ingatlanok vásárlására és építésére. Az MNB adatai szerint december 31-ig 753 zöld hitelt kötöttek meg a bankok 22 milliárd forint összegben, amiből 8 milliárdot folyósítottak az év végéig.

A bankok magas és emelkedő keresletről adtak számot a Bank360.hu körkérdése során, és többen is további növekedésre számítanak, részben a kamatemelkedésekkel magyarázva a várakozást. A Takarékbank például arról számolt be, hogy az igénylések száma októberről novemberre megduplázódott, míg december első két hetében közel annyi igénylés érkezett hozzájuk, mint egész novemberben.

Az OTP Bank szerint az indulás óta jelentős az ügyfelek érdeklődése a zöld hitel iránt, amit bizonyít az is, hogy november 30-ig 25 milliárd forint értékben fogadott be a bank kölcsönkérelmet.

Sokan a kamattámogatott Zöld CSOK igénybevételével szeretnék megvalósítani lakhatási céljaikat.

A hitelkérelmek egyharmadát új lakás vásárlására, kétharmadát építésre igényelték az ügyfelek. Az Unicreditnél is hasonló a helyzet: a zöld hitelt az igénylők 79 százaléka építésre, 21 százaléka új lakás vásárlására kívánja felhasználni. A bank folyamatos érdeklődésről számolt be, és az Erste Bank is azt válaszolta, hogy továbbra is jelentős a kereslet a zöld hitelek iránt.

A K&H Bank várakozásai szerint a zöld hitelnek az idén lesz komolyabb szerepe a lakásfinanszírozásban, a megemelkedett kamatkörnyezet is arra sarkallhatja az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint éljenek a különböző állami vagy jegybanki kedvezményes konstrukciókkal.

Új lakás vásárlására vagy építésére alapvetően zöld hitelt keresnek az ügyfelek a Budapest Banknál, ahol felfutó trendet tapasztaltak. A lakásvásárlásnál a kínálati piac beszűkülése hathat erre kedvezőtlenül, hiszen csak hosszú építési, átadási idő elfogadása mellett lehet az energetikai feltételeknek megfelelő új lakóingatlant vásárolni. Az MKB Banknál is egyre inkább keresik az ügyfelek a zöld hitelt, a folyamatban lévő vásárlások és építkezések növekvő számban érnek abba a szakaszba, amikor már hiteligénylésre is sor kerül.

Sokan az utolsó pillanatban szembesülnek a legfontosabb ponttal

Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek gyakran szembesülnek azzal, hogy az új ingatlan megvásárlásáról a beruházóval kötött előszerződés nem elég a banknak, a hitelszerződéshez és a kölcsön folyósításához végleges adásvételi szerződésre van szükség.

A bankoknak ez az elvárása nem tér el a más lakáshiteleknél alkalmazottól. A problémát itt az jelenti, hogy a támogatott zöld hitelnek az MNB által meghatározott keretösszege van. Márpedig, ha valakinek ennek kimerüléséig nem sikerül végleges adásvételi szerződést kötnie, akkor nem tudja megvalósítani a lakásvásárlást a kamatemelések hatására egyre kedvezőbb feltételű zöld hitelből - írja a Bank360.