Egymás után bocsátják ki a cégek Magyarországon a zöldkötvényeket. Az első ilyen tranzakció pontosan egy évvel ezelőtt történt, amikor a CPI Hungary Kft. ingatlanos cég 30 milliárd forint névértékű hitelpapírt dobott a piacra. Azóta további kilenc társaság bocsátott ki zöldkötvényeket, és az eddig piacra került kötvénymennyiség lassan megközelíti a 300 milliárd forintot. Mindegyik cég a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) keretén belül bocsátotta ki a hitelpapírokat, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt hónapok történései alapján maga az NKP is egyre zöldebb.

A zöldkötvények attól számítanak zöldnek, hogy az értékesítésükből befolyt forrásból a kibocsátó cégek csak meghatározott, a környezetvédelmét szolgáló, a klímaváltozás hatásait mérséklő, fenntartható célokat szolgáló beruházásokat hajthatnak végre. A magyarországi kibocsátók többsége eddig ingatlanos cég volt, az esetükben ez általában olyan ingatlanfejlesztéseket, irodaházak, lakóparkok építését jelenti, amelyek energiafelhasználása alacsony. Az irodaházakat fenntarthatóság szempontjából is minősítik, az egyik ilyen rendszer a LEED, amely az elért pontszámok alapján négyféle kategóriába sorolja az épületeket. A simán megfelelt mellett ezüst, arany és platina fokozatot érhetnek el az ingatlanok.

A lakóingatlanoknál az energiahatékonyságot ABC-skála alapján sorolják be, a passzívházak AA+ vagy AA++ besorolásúak, de 2022-től elvileg BB-nél rosszabb minősítésű új ingatlant nem lehet majd átadni Magyarországon. A zöldkötvényeket kibocsátó ingatlanfejlesztők általában fenntarthatósági szempontból magas minősítésű ingatlanokat építenek a kötvényekből befolyó pénzből.

Zöldkötvény-kibocsátások Magyarországon Kibocsátó Kötvényállomány CPI Hungary Kft. 30 milliárd GTC Zrt. 39,6 milliárd és 19,8 milliárd SkyGreen Kft. 25 milliárd, majd 7 milliárd (rábocsátás) Futureal Kft. 55 milliárd Vajda-Papír Kft. 9,9 milliárd SunDell Nyrt. 5,5 milliárd Baromfi-Coop Kft. 23 milliárd Stavmat 5 milliárd AutoWallis Nyrt. 6,6 milliárd Hell Energy 67 milliárd Forrás: MNB

Más üzletágak is zöldülnek

Az elmúlt hónapokban azonban más szektorok is sorra jelentették be a zöldkötvény-programjaikat. Az első ipari termelő vállalat, amelyik megjelent ezek a piacon, a Vajda Papír volt. A cégnek ez volt a második kötvénykibocsátása az NKP-n belül, a csaknem 10 milliárd forintnyi befolyt pénzből olyan beruházásokat valósít meg a cég, amelyek javítják az energiahatékonyságot, növelik a megújuló energiák arányát, emellett a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a fenntartható víz- és szennyvízgazdálkodás, illetve a vízfogyasztás csökkentése is a célok között van.

A Baromfi-Coop Kft. 23 milliárd forintot vont be zöld célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozására, de a befektetők ennek a mennyiségnek a kétszeresét is megvásárolták volna az aukción. A húsipari üzem a zöldkötvényhez kapcsolódó beruházások megvalósítását a 2021-2023 közötti időszakra tervezi. A fejlesztések révén jelentős megtakarítást érnek majd el a víz- és energiafelhasználásban, csökkentik a hulladékmennyiséget, és visszafogják az ammóniakibocsátást is.

Bár az autókereskedelem nem tűnik különösebben zöld ágazatnak, a tőzsde autókereskedő cége is megjelent a zöldkötvénypiacon. Az AutoWallis egyebek mellett az így bevont 6,6 milliárd forintból fejleszti például az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok, valamint saját és bérautó flottájában az elektromos autók számát. Volt emellett egy 5 milliárdos kibocsátása a Stavmat építőipari cégnek és egy 5,5 milliárdos tranzakciója a SunDellnek is, amely az informatikában érdekelt.

A rekorder a zöldkötvénypiacon a Hell Energy lett 67 milliárd forintos kibocsátásával. A bevont forrásokat a cég a közel 80 milliárd forint összegben meghirdetett beruházási programja finanszírozására tervezi fordítani Szikszón. Egy hatalmas gyártósor épül majd, amely végtelenszer újrahasznosítható alumíniumdobozokat készít majd. A beruházás keretében a cég egy 700 méter hosszú, 78 000 négyzetméteres új épületegyüttest tervez létrehozni, amelynek egyik végében egy új aludobozos gyártósort, a másik végében új töltősorokat tervez telepíteni, míg középen raktárak kötik majd össze a két üzemegységet. Az új kapacitások 2023-ban tervezett átadását követően a Hell Energy évente közel 3 milliárd darab alkoholmentes aludobozos termék előállítására lesz képes szikszói gyárkomplexumában.

Az MNB alaposan bevásárolt

Az NKP-n belül az MNB is vásárol kötvényeket, a zöldkötvényekből is jelentős mennyiséget begyűjtött már. A jegybank július végén 895 millárd forintnyi kötvényt tartott a mérlegében, ebből jelenleg 173 milliárd forintnyi a zöldkötvény, vagyis a portfólió csaknem ötöde már ilyen papír.

Az MNB egyébként is elkötelezett támogatója minden zöld, fenntarthatósági programnak kezdeményezésnek. Júniusban az Országgyűlés fenntarthatósági mandátummal ruházta fel a jegybankot, amelynek a régiós intézményekhez képest igen radikális véleménye van arról, milyen szerepet kell vállalniuk a központi bankoknak a klímavédelemben. Miközben több régiós központi bankban úgy látják, ez elsősorban kormányzati feladatkör, és az aktív szerepvállalást nem a jegybankok feladata, az MNB a covid-válság után azonnal zöld programokat hirdetett meg.

A vállalati kötvényvásárlás mellett a zöld jelzáloglevél-piacot is felfuttatná. Ennek érdekében eszközvásárlási programot hirdetett meg, amelynek keretében 200 milliárd forint értékben vásárolna zöld jelzálogleveleket. Emellett indul a Zöld Otthon Program is, amelynek keretében olcsó lakáshitelhez juthatnak azok, akik alacsony energiafelhasználású ingatlant vásárolnak. Mindkét program sikerre van ítélve, a kereskedelmi bankok ugyanis részt kívánnak venni a lakáshitelezésben, a jelzálogbankok pedig szintén tervezik a zöldpapírok kibocsátását.