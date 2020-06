0,0 százalékos segítséget kapnak a nyugdíjasok a kormánytól

A Magyar Nemzeti Bank most közzétett inflációs jelentése alapján a járvány miatt hozott kormányzati intézkedések nullával egyenértékű segítséget jelentenek a nyugdíjasoknak a költségvetés felől nézve.

A jegybank friss jelentésében összesítette, hogy a GDP százalékában mekkora a koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelését célzó kormányzati intézkedések költségeinek nettó költségvetési hatása. A "Családok és nyugdíjasok védelme" soron pedig az szerepel, hogy 0,0 százalékos segítségre számíthatnak az idősek és a családok - vette észre az Mfor.

A nyugdíjasok esetében a koronavírus miatti helyzetben egy döntés született, hogy a kormány a 13. havi nyugdíj jövő évtől kezdődő visszaépítéséről döntött. Ez lényegében egy 53. havi kiadás lesz majd, mert négy év alatt heti bontással vezetik vissza. De a portál fel is hívja a figyelmet, hogy az a most jelentkező nehézségek megoldásában semmit sem számít. Valamint azt is jelzik, hogy az összeg egy tizedesjegyre keríketett, tehát a nyugdíjasok miatt hozott intézkedések esetében a valós szám lehet mondjuk 0,04 is a költségvetés szempontjából.

Az idősek helyzetével viszont nem kizárt, hogy foglalkozik majd a kormány. A legutolsó inflációs adatok szerint a nyugdíjas fogyasztói-árindex az átlagnál egy százalékponttal magasabb, 3,2 százalék lett. A hazai emelési rendszer az inflációhoz van igazítva, azonban azt az előzetesen becsült szerint fizetik, majd később, novemberben korrigálják. De a jelen gazdasági helyzetben ez komoly nehézségeket jelenthet az időseknek.