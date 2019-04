Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

130 ezer hitelesnek kínálhat új szerződést a bankja

Nyártól a hitelintézetek mintegy 130 ezer, változó kamatozású jelzáloghiteles ügyfelet tájékoztatnak a hitel kamatkockázatáról, és a kiszámítható, fix kamatú konstrukcióra való átszerződés lehetőségéről egy új jegybanki ajánlás alapján - nyilatkozta Windisch László, az MNB alelnöke az MTI-nek.

Az új lakáshitelek 96 százalékát már fix kamatozással igénylik a lakossági ügyfelek, ám a teljes állomány mintegy 60 százaléka még változó kamatozású. Közülük is a leginkább sérülékeny helyzetben azok vannak - s így ők kapnak banki értesítőt Windisch szerint - akiknek még legalább 10 éves futamidő van hátra, hitelszerződésüket a 2015 februári fair banki szabályok (azaz a hitelkamatok külső, a banktól független viszonyító kamathoz kötése) életbe lépése előtt kötötték, hitelüket megfelelően fizetik vagy fizetési késedelmük legfeljebb 90 nap.

További feltétel, hogy hitelük nem állami kamattámogatott vagy gyűjtőszámlás, és nincsenek átmeneti fizetéskönnyítő programban. Windisch László szerint ez 895 milliárd forintnyi jelzáloghitel-állományt jelent, az ezeket törlesztőknek érkezik postai vagy e-mail, netbanki tájékoztató hitelintézetüktől.

A változó kamatozású lakáshitelek kockázata, hogy egy esetleges banki kamatemelés nyomán akár 3 hónapon belül megnő a törlesztőrészlet - hangsúlyozta az alelnök. Márpedig, ha egy még 15 év futamidővel és közel 8 millió forintos tőketartozással rendelkező jelzáloghitelnél a bank egy százalékkal megemelné a kamatot, az csaknem 4200 forinttal növelné meg az ügyfél havi törlesztőrészletét. Minden további százaléknyi emelés kb. 7-7,5 százalékkal nagyobb anyagi terhet jelentene - mondta a jegybanki vezető, aki szerint a korábbi pénzügyi válságok bebizonyították: jó egy évtizednyi futamidő alatt nem zárható ki a kamatemelkedés esélye.

A bankok értesítőikben konkrétan kiszámítják, hogy mekkora havi többletteherrel járna az adott ügyfélnek egy esetleges 1,3 vagy 5 százalékos kamatemelés. Hozzátette, ennek elkerülésére - az MNB ajánlása nyomán - a hitelintézetek adósaiknak egy-egy öt, tíz éves kamatrögzítésű vagy a futamidő végéig fix kamatú hitel közül legalább kettőre szerződésmódosítási lehetőséget mutatnak be.

A bankon belüli fix kamatozásra való átváltásnál csak az eddigi szerződés egyetlen eleme módosul. Ennek tehát nincs végtörlesztési, folyósítási, jelzálogtörlési és bejegyzési vagy éppen ingatlan-értékbecslési díja. Az MNB elvárása így, hogy a módosításért a bankok legföljebb az ahhoz kapcsolódó legszükségesebb díjat számítsák fel.

Indokolt a közjegyzői oldalról felszámítandó költség minimalizása is, amelyet az MNB versenyképességi programjában is szorgalmaz, és amelyről egyeztetés is folyik - hangsúlyozta a jegybanki alelnök.

A tájékoztatók általános szövege egységes, azt az MNB fogalmazta, "nem marketinganyagot" kapnak tehát az ügyfelek. A bankoknak legalább egy hónapig fenn kell tartaniuk a bemutatott szerződésmódosítási lehetőséget. Az aktuális szerződésmódosítással nem élő ügyfelek a továbbiakban évente egyszer, frissített tartalommal ismételt tájékoztatást kapnak, ha jelzáloghitelük futamideje még meghaladja a 10 évet - mondta el az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke.

Az MNB most életbe lépett ajánlásának előkészítésében szorosan együttműködtek a Magyar Bankszövetséggel, magyarázta Windisch.