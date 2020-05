130 ezer nyugdíjas még nem váltotta be a rezsiutalványt

Egy hónap maradt a még fel nem használt rezsiutalványok beváltására, ez már csak a jogosultak 5 százalékát érinti, a többiek már felhasználták - írja Fónagy János, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

A rezsiutalványt tavaly ősszel kapta 2,6 millió nyugdíjas, a jogosultak 98 kézhez is vette azt. Az átvett utalványok 95 százalékát, több mint 21,5 milliárd forint értékben, már fel is használták a gáz- és villanyszámlák kifizetésére. Az átvett, de még fel nem használt utalványokat az érintettek - mintegy 130 ezer nyugdíjas - 2020. május 31-ig válthatják be.

A veszélyhelyzet miatt ez jelenleg csak a postákon lehetséges, ezért a tárca miniszter azt javasolja, hogy az ügyintézést bízzák a fiatalabb családtagokra.

Az utalványokat földgáz- és villamosenergia szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni. A befizetésnél az utalványok összege nem haladhatja meg a csekken szereplő összeget, a különbséget csak készpénzzel lehet kiegészíteni. A rezsiutalványokról érdeklődni továbbra is a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet.