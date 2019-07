Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

19 megyére figyelmeztetést adott ki az OMSZ - zivatar és felhőszakadás jöhet

Vasárnap délután egy hidegfront érkezik, 19 megyére zivatar miatt figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap délután a Dunántúl északi felén helyenként, az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön szórványosan várható zivatar. Az érkező fronthoz kapcsolódóan az Észak-Dunántúlon, majd este a középső és északkeleti országrészben csapadéktól függetlenül is átmenetileg 50-60 km/h fölé erősödhet az északnyugatira forduló szél.

Zivatarokhoz kapcsolódóan azonban - legjobb eséllyel északkeleten - néhol rövid idő alatt 20 mm-t meghaladó csapadék, jégeső is várható, valamint 70-80 km/h-s szélroham is előfordulhat.

Kora este a zivatarok a Dunántúl és az Alföld középső, később délebbi részei fölé is átterjedhetnek, illetve helyenként kialakulhatnak. Éjszaka és hajnalban a déli és keleti országrészben marad még labilisabb a légállapot. Hétfőn napközben már nem valószínű zivatar.

Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de a napi középhőmérséklet az északkeleti megyék és a délnyugati határvidék kivételével vasárnap még általában 25, 26 fok körül valószínű, majd hétfőn mérséklődik a nappali felmelegedés.

Zivatarveszély és hőség miatt az OMSZ a fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, CSongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki elsőfokú figylemeztetést, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint most az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.