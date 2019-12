Nagyot változik az élet januártól

Nagyon sok jogszabály változik 2020. január elsejével. Több adóváltozás mellett csúcsra jár a családvédelem, újra változnak a nyugdíjasokra vonatkozó szabályok, miközben drágul a cigi, a lottó és a posta is. Új korszak kezdődik a benzinkutakon és a tengereken, valamint a kisvasútra is jó lesz a Szép-kártya. Érkezik a budapesti álláskeresők díjmentes bérlete.

Újra nagyot nőnek a fizetések

Az egyre feszesebbé váló munkaerőpiac okozta problémát a kormányzat évek óta azzal is próbálja meg kezelni, hogy csökkenti a munkabér közterhét. Várhatóan idén már nem kötnek új megállapodást a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek, így 2020-ban is nyolc-nyolc százalékkal emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum összege a 2018 végén kötött egyez­ség értelmében. Ez azt jelenti, hogy jövőre a minimálbér összege bruttó 160 920 ezer forintra (ennek nettója - családi adókedvezmény nélkül számolva - 107 ezer forint), míg a középfokú végzettséghez kötött bérminimum bruttó 210,6 ezer forintra nőhet.

Csúcsra jár a családvédelem

Négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak a jövőben - a családvédelmi akcióterv keretében - a munkaviszonyból vagy más hasonló, nem önálló tevékenységből származó jövedelem után a jövőben nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetni (járulékokat azonban továbbra is igen). A kedvezmény a vér szerinti, az örökbe fogadott, valamint a már felnőtt gyermek után is jár. A családi kedvezményt ebben az esetben az anya a munkavállalói járulékából vagy az apával megosztva érvényesítheti. A pénzügyi tárca számításai szerint az anyák szja-mentességével jövőre nagyjából 40 ezer nő élhet, együttesen 20 milliárd forint körüli összeg maradhat náluk.

Az új év első napjától a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (gyed), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a gyed. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több - nem ugyanazon várandósságból született - unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői gyed összegét ugyanúgy kell megállapítani, mint a szülői gyed összegét.

Még mindig kevés helyen banknál vehető igénybe a falusi csok (családok otthonteremtési kedvezménye), pedig a lehetőség egyre vonzóbbnak tűnik a gyereket nevelő vagy tervező családok számára. A 2486 úgynevezett preferált kistelepülésen építkező vagy ott lakást felújító, bővítők számára 2019 végén nem zárul le az áfa-visszatérítés lehetősége az év végén, ők a hosszabbítás nyomán 2022 közepéig kaphatják vissza a 27 százalékos áfát számla ellenében, maximum 5 millió forintig.

Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Szintén ingyenes lesz a meddőségi vizsgálat a nők és a férfiak számára is 2020 júliusától. A területen eltörlik a teljesítmény-volumen korlátot. Magyarországon mintegy 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal. Jövő nyáron készül el a Nemzeti Humán Reprodukciós Program is, miközben hat meddőségi intézetet is államosítanak.

Adónemek jönnek és mennek

Jövő január első napjától megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), a vállalkozók nagy része azonban még nem döntött arról, hogy milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. Az evások december 31-ig dönthetnek arról, hogy jövőre milyen adózási formát választva folytatják tevékenységüket. Azok a gazdálkodók, akik év végéig nem élnek a választás lehetőségével, egyéni vállalkozóként a vállalkozói szja szabályai alá fognak tartozni, míg társas vállalkozásként a társasági adó alanyává válnak.

A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével párhuzamosan a kisvállalati adó (kiva), illetve adóelőleg mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken 2020. január 1-ji hatállyal.

A nyári módosítás értelmében az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom mellett 2020. január 1-től a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is bekerül a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások körébe. (Ezt az indokolja, hogy januártól a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa mértéke is 5 százalékra csökken.) A hozzájárulás számítására vonatkozó szabályok nem változnak, így a hozzájárulás alapja a szálláshely-szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, a hozzájárulás mértéke pedig 4 százalék.

A csoportos biztosításoknál lejár a türelmi idő december 31-én. Még a 2018-as változások hatályon kívül helyezték az úgynevezett kockázati biztosítások adómentességét. Az átmeneti rendelkezések lehetővé tették azonban az adózóknak a felkészülést, hiszen 2019-ben még a korábbi szabályozás szerint lehetett eljárni. Így érdemes átgondolni az egyes biztosítási konstrukciók adózását 2020-ra vonatkozóan, mert az egy éves türelmi idő 2019. december 31-vel lejár.

Január elsejétől megszűnik az ingyenes céginformációs szolgáltatásra vonatkozó, idén júliusban elfogadott és október 1-jén hatályba lépett korlátozás, így a jövőben ismét ingyenes és korlátozásmentes lesz a cégjegyzékben szereplő adatok elérése.

Így járnak a nyugdíjasok

Folytatódik az öregségi nyugdíjasoknál a korhatáremelés: 2020-ban immár 64,5 év lesz a korhatár (a folyamat a 65 év eléréséig tart 2020-ban) - azaz most majd az 1956 első félévében születettek mehetnek nyugdíjba.

Bár továbbra is 28 500 forint marad az öregségi nyugdíjminimum, az általános nyugdíjemelés 2,8 százalék lett - a költségvetési törvény alapján. Így januártól 3800 forinttal, körülbelül havi 138 ezer forintra nő az átlagnyugdíj. Ez azt is jelenti, hogy a kormány kissé lemaradt, amikor ekkora mértéket tervezett be a 2020-as büdzsé 2019 nyári elfogadásakor. A kabinet akkoriban ugyanis 2,8 százalékos inflációval számolt 2020-ra (márpedig ennyivel kell emelni a nyugdíjakat is) - csakhogy az MNB ma már 3,5 százalékos inflációt vár jövőre, míg piaci elemzők szerit ennél is kissé magasabb lehet a drágulás.

Jövőre egyetlen társadalombiztosítási (tb) járulékká vonják össze a biztosítottak által jelenleg négy különböző jogcímen fizetett járulékokat (10 százalék nyugdíjjárulék, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3 százalék pénzbeni egészségbiztosítási járulék, 1,5 százalék munkaerő-piaci járulék) - az új tb-járulék mértéke 18,5 százalék lesz, vagyis a közteher mértéke nem emelkedik.

Az állam a tb-ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják. Ez a nyugdíjasok szempontjából különösen fontos garanciális rendelkezés, amely a nyugdíjtörvényben is rögzített kifizetési garanciát erősíti meg. Így ha a járulékbevételek nem lennének elegendőek a nyugdíj- és egészségügyi kiadásokra, a költségvetésben külön pótlólagos előirányzatban kell biztosítani a teljes költségfedezetet.

Látványosan változik a receptek kiváltása Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével jövőre. A meghatalmazást és a törvényes képviseletet bármely kormányablakban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni. A magán-egészségügyi szolgáltatók és fogorvosok is csatlakoznak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatbázisához 2020 első napjától.

Drágul a cigi és a lottó

A nyári adócsomagban elfogadott LXXII. törvény szerint a finomra vágott dohány és egyéb fogyasztási dohány jövedéki adója a jelenlegi kilónkénti 19 160 forintról három lépcsőben emelkedik: így 2020. január 1. és június 30-a között 20 100 forint, július 1-jétől december végéig 20 700 forint, 2021. január 1-jét követően pedig 21 480 forint lesz.

Az év utolsó napjaiban és az új év első napján a jelenlegi 250 forinttól 300 forintra ugrik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - jelentette be a Szerencsejáték Zrt. Eszerint december 28-tól az ötös lottó, december 29-től a hatos lottó, 2020. január 1-jén pedig a skandináv lottó ára emelkedik. Legutóbb 2016 novemberében változott a lottójátékok ára. Némi vigasz, hogy a nyereményalap is dinamikusabban nő, így még nagyobb főnyeremények várják a játékosokat.

Újra árat emel a Magyar Posta

Folytatja a levéltermék-portfólió egyszerűsítését a Magyar Posta Zrt., valamint változnak a levélfeladási díjak is 2020. január elsejétől. Így a jövőben az 50 gramm alatti tömegkategóriákat összevonják: a 30 grammos közönséges levél ára nő, míg az 50 grammosé csökken. Az új ár belföldi 50 gramm tömeghatár alatt közönséges leveleknél 135 forint lesz, a belföldi elsőbbségi levél díja pedig 185 forintra változik. Az 500 grammos tömeghatárú levelek elsőbbségi kézbesítése 515 forint, a nem elsőbbségieké 390 forint lesz. A 2 kilogrammig terjedő elsőbbségi levelek ára 1490 forintba, a nem elsőbbségiek díja 1185 forint lesz.

Nő a magasabb tömegkategóriájú küldemények és a többletszolgáltatások tarifája. Az ajánlott feladás díja 350 forintról 405 forintra, a tértivevény többletszolgáltatás díja 240 forintról 275 forintra emelkedik. A további díjváltozások jórészt a vállalati ügyfeleket érintik, ott az átlagos áremelkedés mértéke közelít a 15 százalékhoz.

Új korszak kezdődik a benzinkutakon

Nő a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban január 1-jétől, az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő. A 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1 százalék lesz. A töltőállomásokon kicserélik a matricákat, a 95-ös benzint E10-es matrica is jelzi az eddigi E5-ös helyett. A hasonló váltás több uniós országban már megtörtént és nem okozott műszaki problémát. Az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában nem lehet majd változást érezni. A szaktárca figyelemmel fogja kísérni az árak alakulását.

Változik a kerti kutak szabályozása A belügyminiszter módosította a házi - a jegyző által engedélyezett - kutakra vonatkozó szabályokat. A jövő év január elsején hatályba lépő jogszabály előírja az ilyen kutak földrajzi koordinátáinak a megadást, illetve kitér azok tervezésére is.

Kisvasútra is jó lesz a Szép-kártya

A Széchenyi pihenő (Szép) kártyával 2020. első napjától a keskeny nyomközű vasútra is lehet jegyet váltani, a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója válthat jegyet. A rendeletnek egy másik szabálya is módosul. A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató - a jogerős határozatban igazolt jogosultak részére - a számla szerinti egyenleg összegét jelenleg készpénzbe fizeti ki. A jövő év első napjától a jogosultak választhatnak a készpénz és a fizetési számlára utalás között.

Erzsébet utalványa van? Akkor siessen!

Aki december végéig nem használja fel az Erzsébet-utalvány bármilyen formáját, annak elvész a pénze. Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ugyanis 2020. január 1-jétől már csak a beváltott utalványok elszámolásával foglalkozik. A jelenleg forgalomban lévő, valamennyi érvényes, papíralapú vagy elektronikus Erzsébet-utalványt a mintegy 60 ezer elfogadóhelyen az utalványbirtokosok legkésőbb 2019. december 31-ig használhatják fel.

Minden kiderül a turistákról Idén év végig kell regisztrálni minden szálláshelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) online felületén. A rendszerbe először a szállodák, aztán a panziók regisztráltak, most pedig a magán- és egyéb szálláshelyek (kempingek, üdülőházak) következtek. A regisztráció után - várhatóan 2020 elején - kezdődik az online adatszolgáltatás, amelyhez a kisebb, legfeljebb nyolc szobával rendelkező szolgáltatóknak díjmentesen biztosítják a szálláshelykezelő szoftvert.

Lendületben az MNB

Az MNB a növekedési kötvényprogram keretét az eddigi 300 milliárd forintról 2020. január elsejével 450 milliárd forintra emelte. Azzal, hogy az MNB megvásárolja a cégek kötvényeit tíz évre, jól járnak az érintett társaságok, hiszen így alacsonyabb hozam mellett tudnak hitelpapírokat kibocsátani, vagyis olcsóbban jutnak forráshoz.

A jegybank tőkekövetelmény-kedvezményt hirdet a magyarországi székhelyű hitelintézeteknek a 2020-2023 között kihelyezett zöld lakáscélú hitelei után a klímabarát pénzügyi termékek terjesztése és az ingatlanok energiahatékonysága javítása érdekében. Egyúttal konzultáció indul a zöld jelzáloglevelek kibocsátásának elősegítéséről.

Ez is az ITM-hez kerül A jövő év elejétől indul a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárság az Innovációs és Technológiai Minisztériumban - igaz, a kereskedelempolitika csak főosztályi szintet kap, a fogyasztóvédelem pedig helyettes államtitkárit.

Bankjegycsere: következik a végállomás

Véget ér az utóbbi évek legnagyobb szabású jegybanki lépése, amely mindenkit - aki használt készpénzt - érint. Az MNB még 2013. júniusában döntött arról, hogy elindítja a forintbankjegyek korszerűsítését célzó teljes cserét. A régi tízezres forintos bankjegyekkel 2019. december 31-ig lehet bárhol fizetni. Még 2014. szeptember 2-án a megújult bankjegyek közül az új 10 ezer forintos jött ki először és most ez búcsúzik utoljára. Annak sem kell aggódnia, akinél jövő január után is marad a régi címletből, mivel a posták és bankok még 3 évig, a MNB pedig 2039.december 31-ig váltja át azonos címletű fizetőeszközre.

Tovább változik az ltp-szabályozás

Több ponton módosulnak a lakás-takarékpénztárakra (ltp-k) vonatkozó szabályok. Így például az állami támogatásra jogosult szerződéseknél a pénztár a lakáskölcsönt azonnali hatállyal felmondja, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel, valamint az ltp kereskedelmi kommunikációjában az EBKM értékét havi 20 ezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni.

Megszűnik egy hazai tévécsatorna Az év végén megszűnik a Megamax elnevezésű gyerekcsatorna , amelyet az AMC Networks üzemeltetett 2011. áprilistól. Ezzel párhuzamosan technikailag kiválik az európai sugárzásról a JimJam gyerekcsatorna, és önálló, magyarországi sugárzású adó indul 2020 elejétől.

Új korszak kezdődik a tengereken

Új szabvány lép életbe a tengeri hajók üzemanyagára 2020 első napjától, amely fenekestül forgatja fel a hajózást és az olajfinomítók tevékenységét, miközben jókora többletkiadást okoz az ágazat vállalatainak. Hatályba lép ugyanis az International Maritime Organization új károsanyag-kibocsátási standardja, amelynek célja, hogy jelentősen csökkentse a világon tevékenykedő hajók környezetszennyezését. Ezentúl minden olyan hajót kitiltanak a világ tengereiről és óceánjairól, amelynek üzemanyaga 0,5 százaléknál nagyobb arányban tartalmaz ként. Jelenleg ez a határérték 3,5 százalék, a legelterjedtebben használatos hajóüzemanyag kéntartalma 2,7 százalék.

Újabb gázpiac vált euróra

Januártól már az FGSZ Földgázszállító Zrt. kereskedelmi platformján is forint helyett euróban történik a tranzakciók elszámolása, csakúgy, mint a többi fontos gázpiacon. Az átállás technikai jellegű - jelentette be az ügyleteket elszámoló Keler KSZF Zrt. Az adott kereskedési napot, úgynevezett gáznapot követő elszámoláskor számolt különbségek - azaz a gáznapi egyensúlytalanság értékei - is euróban lesznek kimutatva. A tranzakciók teljesítése és kockázatkezelése szintén euróban történik januártól. Egyúttal a mostani havi gyakoriságúról egységesen napi gyakoriságúra módosul az elszámolás. A váltás ellenére a Keler KSZF az általa felszámolt díjakat továbbra is forintban állapítja meg, az azokhoz köthető díjszámlák kiállítása és beszedése már az elszámolási devizához igazodva euróban történik majd.

Ez is ingyen lesz

Január 1-től bővül a szabadon felhasználható szellemi tulajdonjogok listája, a felsorolásban szerepel többek között Margaret Mitchell Elfújta a szél című világhírű regénye, valamint Richard Strauss opera- és dalirodalmi remekművei és Balázs Béla szerzeményei. A szerzői jogi védettség 2019. utolsó napján minden olyan alkotás esetében megszűnik, melynek utolsó élő szerzője 1949-ben hunyt el. Ez azt jelenti, hogy most már mindenkinek joga van a korábban jogdíjas szellemi termékek - zenék, filmek, könyvek - felhasználására, újrapublikálására.

Nő a bírák és ügyészek bére

A december 17-i rendkívüli ülésnapon a parlamenti képviselők elfogadták azt az Áder János köztársasági elnök által visszaküldött törvénymódosítót, amely tartalmazza a bírák és ügyészek fizetésemelését is. A december 10-i ülésen a parlament megemelte több állami vezető fizetését, azonban a bírák és az ügyészek esetében véletlenül rossz gombot nyomott 29 fideszes honatya. A döntés mintegy háromezer bírát és kétezer ügyészt érint: a bírák illetményemelése 2020-ban 9,5 milliárd forintot tesz ki, az ügyészeké pedig 4,5 milliárdot.

Jön a budapesti álláskeresők díjmentes bérlete

Januártól kapható a budapesti álláskeresők díjmentes bérlete a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bérletpénztáraiban és ügyfélközpontjaiban. A bérletet azok vehetik igénybe, akik budapesti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és a fővárosi kormányhivatal illetékes kerületi hivatalában álláskeresőként nyilvántartásba vannak véve.

Új kézbe kerül a légimentés A jövő év első napjától a Készenléti Rendőrség gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. felett, az Országos Mentőszolgálatnak csak az egészségügyi szakmai irányítás marad.

