24.hu: Orbán Viktor komoly vezetőcserébe fog

Orbán Viktor nem akarja büntetlenül hagyni az októberi önkormányzati választáson elszenvedett fideszes vereségeket. A 24.hu információja szerint a vártnál rosszabb eredmény miatt terítéken van, hogy a gyengén teljesítő választókerületek – akár 15-20 körzet – élén lecserélik az elnököt.

A portál szerint a Fidesz szervezete régóta az egyéni választókerületekre épül, így az önkormányzati választási eredményekért is a szinte kivétel nélkül parlamenti képviselőként dolgozó választókerületi elnökök felelnek, kinevezésükről a pártelnök dönt.

Az októberi kudarcra a párt adott ugyan egy sablonmagyarázatot (sok embert mozgósítottak, de nem számoltak az összefogással és a Borkai-botránnyal), ez azonban nem nyerte el Orbán Viktor tetszését. A belső elemzések után a miniszterelnök és a pártvezetés egy része is úgy látja, személyi változások is szükségesek ahhoz, hogy a 2022-es parlamenti választásra csökkentsék a mostanihoz hasonló "kellemetlen meglepetések" kockázatát. A 24.hu szerint a Fidesz vezetése 15-20 választókerület esetében látja úgy, hogy az elnök eddigi teljesítménye nagy valószínűséggel nem elég, ha egy az egy ellen kell összecsapnia a közös ellenzéki jelölttel.

A kormányoldalon úgy számolnak, hogy 47-48 százalékos eredménnyel biztosan nyerni lehet ellenzéki összefogás mellett is. Ennyit pedig több mint hatvan körzetben tudott felmutatni a Fidesz-KDNP tavaly tavasszal. Bízhatnak abban is, hogy vidéken nem lehet mindenhol mechanikusan összeadni az ellenzéki voksokat, így korábbi Jobbik-, esetleg LMP-szavazók is választhatják a kormányoldalt (vagy akár az országosan már 2-3 százalékra mért, az önkormányzati választás megyei listáin az 5 százalékot közelítő Mi Hazánkot) egy baloldali közös jelölt helyett.

Egyes hírek szerint változások lehetnek például Heves megyében, ahol a Fidesz mindhárom választókerületi központban: Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is elvesztette a polgármesteri posztot. Budapesten is több új képviselőjelölt állhat rajthoz, a XV. kerületben vesztes László Tamást már félre is állította Orbán, de a fővárosi kormányhivatal élén álló, Kőbányán alulmaradó György István, vagy az Óbudán vereséget szenvedő Menczer Erzsébet újrázására sem valószínű. Nem nevezhető sikertörténetnek a 2018-ban Zuglóban próbálkozó Jelen Tamás politikai belépője sem: a második legrosszabb eredményt érte el a Fidesz-KDNP indulói közül.