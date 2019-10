Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

280 milliárdnyi fizetést kaptak itthon a gazdasági bevándorlók

Az egyre nagyobb munkaerőhiányt Magyarországon egyre több vendégmunkással kell pótolni, akiknek már rekord magas összeget fizettek ki a munkáltatók.

Soha nem kerestek még ennyi pénzt vendégmunkások Magyarországon. Tavaly 30 százalékkal többet, majdnem 280 milliárd forintot fizettek ki nekik összesen az egy évvel korábbihoz képest a KSH friss adatai alapján - írja az RTL Híradóra hivatkozva a Pénzcentrum.

A külföldi munkaerő behozatalát épp a kormány tette vonzóvá a termelővállalatoknak: 2017 júniusában léptek hatályba azok a törvények, amelyek lehetővé teszik, hogy a szomszédos országokból érkező, nem EU-s állampolgároknak bizonyos munkakörök betöltése esetén - elsősorban hiányszakmákban - nincs szüksége munkavállalási engedélyre Magyarországon, a mentesség 90 napra vonatkozik. Később ezt aztán kiszélesítették nem szomszédos országokra is, valamint a hiányszakmák körét is tágabbra vették. Sőt, a kormány támogatni kezdte a munkásszállók építését is.

A portál korábban meg is írta: idén - augusztussal bezárólag - 49 699 külföldi kért munkavállalási céllal tartózkodási engedélyt a magyar hatóságoktól, viszont év végéig akár a 75 ezret is megközelítheti a számuk. Jövőre folytatódhat a gazdasági céllal itt tartózkodó bevándorlók száma, ugyanis a munkaerőhiány egyre erősebb az országban.

Ahogy arról a Napi.hu korábban több cikkben is beszámolt, főként Ukrajnából érkeznek az országba dolgozni, mivel ott borzalmasan alacsonyak a fizetések, amelynek itt akár a tízszeresét is megkereshetik. Viszont egyre több helyen okozott problémát az együttélés a vendégmunkások és a helyiek között.

