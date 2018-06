Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

45 milliárd maradhat a nyugdíjasok zsebében

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) valamint az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) támogatja, hogy a kormány javítsa a továbbfoglalkoztatás feltételeit, ami nem lehetetleníti el a nyugdíjas szövetkezeti munkát - hangsúlyozta a két szervezet elnöke szerdán a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítéséről tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

Magyarországon a munkaerőhiány a növekedés korlátja, ezért a kormánynak komplexen kellene áttekintetni a munkaerő-tartalék bevonásának lehetőségét, amelyben a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás egy forma lehetne. A KSH adatai alapján 2018 első negyedévében 80 ezer betöltetlen álláshely volt, majdnem 20 ezerrel több az egy évvel korábbinál. - mondta Parragh László, az MKIK elnöke.

Becslések szerint a 80 ezer betöltetlen álláshelyből mintegy 59-61 ezer lehet a versenyszférában, a legnagyobb munkaerőhiány a feldolgozóiparban, az adminisztratív, a szolgáltatást támogató területen, az infokommunikációs ágazatban, az egészségügyben, az építőiparban, a szállítmányozás-raktározásban van.

A kamara elnöke szerint mobilizálható munkaerő-tartalékot jelenthetnek a közmunkások megfelelő képzés után, a cigányság felzárkóztatási programot követően, az oktatási intézményekből lemorzsolódó diákok, a közterhet nehezen kitermelő kisvállalkozások. Növelni lehetne a munkaerő-kínálatot az atipikus foglalkoztatás elterjesztésével, köztük a nagyobb munkaerőt mozgatni képes szövetkezetekkel, a külföldön dolgozó magyar munkavállalók hazacsábításával, ugyanakkor nem jelent reális tartalékot a munkaerőimport.

A szövetkezeti foglalkoztatás a munkaadóknak és a munkavállalóknak is rugalmas foglalkoztatás, becslésük szerint további több százezer nyugdíjast lehetne bevonni a munkaerő világába valamilyen formában. A szövetkezeti foglalkoztatás atipikus formának tekinthető, rendkívül rugalmas forma munkavégzés szempontjából, emellett egyszerre jeleníti meg a tulajdonosi és a munkavállalói szemléletet - erről Kósa Lajos, az OSZT elnöke beszélt.

Magyarországon május végéig 140 nyugdíjas szövetkezet alakult 30 ezer taggal, közülük 7 ezren már dolgoznak. A 140 nyugdíjas szövetkezet 2 ezer vállalkozási szerződést kötött, árbevételük 1,7 milliárd forintot tett ki - mondta Kósa. Felmérésük szerint a 2,7 millió magyar nyugdíjasból 800 ezren szívesen dolgoznának heti 2-3 napot, nekik jelenthet alternatívát a kedvező adózást biztosító szövetkezeti foglalkoztatási forma.

Parragh László kitért arra, hogy

a tervek szerint a nyugdíjasok 2019 januártól kedvezményesen foglalkoztathatók, egyebek közt megszűnik az utánuk fizetendő szociális hozzájárulási adó, a személyi jövedelemadójuk 15 százalék lesz, éves szinten 45 milliárd forintra becsülik az öregségi nyugdíj mellett a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak utáni kedvezményt,

A munkaerő mobilitás támogatásának eltörlésére vonatkozó javaslattal egyetértenek, az intézkedést abból a szempontból is mérlegelni kell, hogy a keleti térségben is munkaerő hiány van. AZ MKIK egyetért a cafetéria egyszerűsítésével is.

A kép forrása: Shutterstock.