Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

50 ezres bírságot kaphatnak sokan, ha erre nem figyelnek

Sok önkormányzat előírja, hogy az ingatlantulajdonosok eltakarítsa a havat és gondoskodjon a lakása előtti járdák síkosságmentesítéséről. Azt kevesen tudják, hogy bírságot is kaphatnak a sózásért.

Hamarosan beköszönt a tél és egyre valószínűbb, hogy a következő napokban havazásra kell számítani - ahogy az a Napi.hu legfrissebb időjárási előrejelzéséből is kiderült -, emiatt a Pénzcentrum összeszedte, hogy milyen kötelezettségei vannak az ingatlantulajdonosoknak az utak síkosságmentesítése kapcsán, valamint hogy alakulhatnak az idei költségeik.

Fontos tudnivaló, hogy a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet miatt belterületi járdán nem szabad sózni, aki ez ellen vét, 50 ezer forintos bírságra számíthat, még ha az útkezelő használhatja ezt a maratási módot az úttesten. Helyette viszont engedélyezett alternatív csúszásmentesítő anyagok használata: ilyen a homok, a sóder, a természetesen lebomló faforgács vagy fahamu, a nádfonat és a több nemzeti parkban is sikeresen alkalmazott gránitkő-zúzalék. Viszont a portál értesülései szerint az infláció ezt a termékcsaládot is utolérte: iparági források úgy vélik, hogy 5-10 százalékot is emelkedhetnek a síkosságmentesítők.

A hótakarításról, és a biztonságos gyalogos forgalom biztosításáról a legtöbb esetben a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Társasházak esetében ez pedig nem jelenti azt, hogy ez a közös képviselő kötelező feladata, erről a közösségnek kell megállapodnia. Viszont a munkát el kell végezni, mert büntetőjogi felelőssége van a tulajdonosoknak abban, ha valaki a nem megfelelő járdaletakarítás miatt elesik.