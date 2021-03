A MediaMarkt összefogott a Tudatos Vásárlók Egyesületével

A Tudatos Vásárlók Egyesülete éve óta publikálja a mindennapos háztartási gépek nemzetközi tesztjeinek eredményeit, amelyekről a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza is rendszeresen beszámol.

Most ezek - az egyébként fizetős teszteredmények - a MediaMarkt online boltján keresztül elérhető edukatív oldalról is megnyithatóak.

"Az együttműködéssel szeretnénk elérni, hogy gyártóktól független teszteredményeink azokat a vásárlókat is segítsék a döntésben, akik eddig a kedvezményes ajánlatok között, főként előzetes márkaismeretükre hagyatkozva próbálták megtalálni a számukra megfelelő műszaki cikkeket. A MediaMarkt segítségével pedig egyenesen a webáruházból juthatnak el a tesztekhez"

- mondta a most induló partnerségről Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete fogyasztóvédelmi szakértője. A Tudatos Vásárlók által publikált tesztek függetlenségének biztosítéka, hogy a kiválasztott termékeket minden esetben anonim módon, kiskereskedőktől vásárolják, a tesztelés azonos szabvány szerint, ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között zajlik. Nem tesztelnek prototípusokat, sem pedig ingyenes termékmintákat. Az eredményeiket a kereskedők, a forgalmazók és a gyártók nem befolyásolhatják, a kizárólagos mérce a mutatott teljesítmény.

A MediaMarkt és a TVE együttműködése hozzájárul, hogy már a tájékozódás során segítse a vásárlókat az egyéni igényeiknek legmegfelelőbb műszaki cikk kiválasztásában. A Tudatos Vásárló Tesztekben ugyanis az ár és az összteljesítmény mellett a vevők számára fontos szempontok szerint is szűkíthető a termékkínálat, míg a részletes kereséssel egyszerre több szempont, márkák, terméktípusok szerint is szűrhetők a különböző termékek. Az így kapott értékelő táblázatban már csak a számukra megfelelő készülékeket kell összehasonlítaniuk az érdeklődőknek.

A tesztek segíthetik a vásárlókat abban, hogy valóban tartós jó ár érték arányú készülékeket válasszanak. Rámutatnak arra, hogy minden árkategóriában megvannak a kiemelkedően jól vagy rosszul teljesítő termékek, hogy már alacsonyabb árkategóriás, vagy kevésbé ismert márkák között is jó teljesítményű termékekre bukkanhatnak. "Támogatjuk fogyasztóinkat abban, hogy tudatos döntést hozzanak műszakicikk-vásárlás során" - mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a járványhelyzet óta megfontoltabban terveznek a vásárlók, célzottan érkeznek hozzánk és jellemzően előre tájékozódnak a kívánt termékről. Ezt a tudatosságot szeretnénk tovább erősíteni azzal, hogy edukatív oldalunkon felhívjuk vevőink figyelmét a TVE tesztjeire és közvetlen átjutást biztosítunk azokhoz."

Miért kell fizetni a tesztekért?

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. A mosógépteszt itt, a robotporszívós itt, a hűtőgépes pedig itt található. Sok olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy termék árának töredéke, így, akik a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér az családi büdzséjükbe, azoknak érdemes a tesztet megvenniük, megnézniük a vásárlás előtt.