A Balatonhoz, Velencei-tóhoz készül? Ilyen idő várja

Viharjelzés van érvényben a Balatonnál, mivel az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérhetik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adataiból.

Az északnyugati, északi szelet élénk (25-40 kilométer per óra), a Balatonnál délelőtt több helyen erős (40-55 kilométer per óra) lökések is kísérhetik.

A déli óráktól a szél fokozatosan mérséklődik. Estére már inkább csak a Balaton nyugati részén maradhat egy-egy széllökés az erős fokozat közelében (40 kilométer per óra).

A Velencei-tónál erős (40-50 kilométer per óra feletti) széllökések csak zápor, esetleges zivatar környezetében lehetnek. A nyugaton hosszabb - keleten rövidebb napos időszakok mellett változóan, keleten akár többször erősen felhős lesz az ég. (Folytatódik a szúnyogirtás.)

Délután a Velencei-tó térségében, esetleg a keleti medencét is érintve egy-egy zápor, kisebb eséllyel zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. Késő este 22 fok körüli értékek valószínűek.

A Balaton Siófoknál és a Velencei-tó Agárdnál 22 fokos.



Viharjelzések:

Balaton nyugati medence: a másodfokú viharjelzés.

Balaton középső medence: az elsőfokú viharjelzés.

Balaton keleti medence: az elsőfokú viharjelzés.

Velencei-tó: a jelzőrendszer alapon van.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.