A Balatontól a Lánchídig lehet majd biciklizni

A főváros újabb 800 millió forintot különített el költségvetéséből kerékpáros-fejlesztésekre, amihez az állam még 800 milliót ad. Az 1,6 milliárd forintból megkezdődhet az EuroVelo nemzetközi kerékpárutak fejlesztésének első üteme - jelentette be Tarlós István főpolgármester az MTI híre szerint.

Az utóbbi tíz évben a korábbinál lényegesen nagyobb a kerékpáros-fejlesztések volumene. Bővült a Mol BuBi (Budapest Bicikli) rendszere, szélesedett a kerékpárutak hálózata, támogatást kap a Bringázz a munkába! akció - sorolta Tarlós István.

Együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Kerékpárosklubbal, amelynek így megnő a beleszólási lehetősége a budapesti közlekedés kérdéseibe. A szervezetnek elfogadás előtt elküldték például véleményezésre a módosított Balázs Mór-tervet, a főváros hosszú távú mobilitási tervét - jegyezte meg a politikus.

Az Európai Kerékpáros Szövetség 15, a kontinenst átszelő kerékpárútvonalat akar kialakítani, ami részben már megvalósult. Az EuroVelo teljes hossza 70 ezer kilométer, amelyből 45 ezer már elkészült, és most Budapesten az 1,6 milliárd forintból a 6-os számú, Duna-menti és a nemrégiben jóváhagyott, 11-es számú, Graz-Balaton-Budapest-Kolozsvár vonalon haladó út magyarországi szakaszát fejlesztik. A kormány már korábban határozott a Budapestet érintő két EuroVelo-útvonal modernizálásáról, amelynek a pénzügyi feltételei most látszanak teljesülni - mondta a főpolgármester.

Az 1,6 milliárdból 2019 és 2020 között megvalósulhat a 6-os útvonal Lánchíd és észak-budai városhatár közötti, mintegy 15 kilométeres szakaszának fejlesztése.

Tarlós István hangsúlyozta, hogy a fővárosi önkormányzat, több kerülettel összefogva, 12 projektben pályázott forrásokra, a projektek 16 kerületet érintenek, összértékük mintegy 10 milliárd forint. A támogatási szerződéseket 2016-ban aláírták, a tervezés folyik, a kivitelezés pedig 2020-tól 2022-ig várható - írta az MTI.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint az autósok érdeke is, hogy többen kerékpározzanak, mert így kevesebb lesz a dugó. Két fontos feltétele van annak, hogy az emberek biciklire üljenek, a szemléletformálás és az infrastruktúra fejlesztése. Az előbbit szolgálja a Bringázz a munkába! kampány. Révész Máriusz azt hangoztatta, hogy a kerékpározás ünnepe a hétfő, amelyen az akció is elindult. Másfelől sokan mondják, hogy szívesen bicikliznének, de félnek az utakon, és nincs elég tároló. Az elmúlt tíz év jelentős kerékpáros-fejlesztései sehol sincsenek ahhoz képest, ami most következik. A Budapesten rendelkezésre álló 10 milliárd forint akkora összeg, amekkora ilyen rövid idő alatt még soha nem volt ilyen célokra - mondta Révész.

Ezt a 10 milliárdot "toldották meg" további 1,6 milliárddal, mivel a kormánybiztosság nagy hangsúlyt fektet az EuroVelo-útvonalak megépülésére. Elkezdődik a kivitelezése a Rajka-Budapest és a Budapest-Balaton szakasznak is.

Révész Máriusz szerint kínos lenne, ha az EuroVelo-útvonalak csupán Budapest határáig épülnének meg, onnan nem folytatódnának. Szeretnék, ha a fővárost és a Balatont összekötő szakaszt egészen a Lánchídig bevezetnék, és megvalósulna az észak-pesti kerékpáros-kivezetés is, az arról érkező turisták így Budapesten is tudnának biciklizni.

A kormánybiztos szerint városokon belül egy kilométernyi bicikliút 120-140 millió forintba kerül a közműáthelyezések miatt.

Nagyrészt uniós pénzt költenek A fejlesztésekről szóló bejelentéskor nem említette a főpolgármester és a kormánybiztos sem, hogy a pénz 85 százaléka uniós forrás, pedig a fővárosiaknak tudniuk kellene erről az európai parlamenti (EP-) választás előtt - közölte Horváth Csaba MSZP-s fővárosi képviselő hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.