A bárányhimlőoltás miatt gondban vannak a gyermekorvosok

Hiányolják a kötelezővé vált bárányhimlő elleni védőoltással kapcsolatos hivatalos tájékoztatást a házi gyermekorvosok, eddig ugyanis semmilyen információt nem kaptak róla. Azt is problémásnak tartják, hogy a kormány által meghatározott oltási időpontok nem felelnek meg a hazai és a nemzetközi szakmai ajánlásoknak - írja az eszak.hu portál.

Lassan rendelni kellene a kötelezővé és ingyenesség vált bárányhimlő elleni védőoltást, de a házi gyermekorvosokat még senki nem informálta hivatalosan a részletekről, noha már a Nemzeti Népegészségügyi Központtól is kértek már tájékoztatást, de válasz nem érkezett - tájékoztatta a portált Török Lajos Alapellátási Gyermekgyógyász Szakfőorvos.

A szakfőorvos szerint azt sem értik, miért 13 és 16 hónapos korban kell beadni a védőoltást a nemzetközi gyakorlatban is javasolt 15 és 18 hónapos korral szemben, amikor más betegségek ellen is kapnak oltást a gyerekek. 15 hónapos korban kanyaró ellen, 18 hónapos korban pedig diftéria, tetanusz és szamárköhögés ellen. Ebben a két életkorban lenne ideális a két részből álló bárányhimlő oltás is. A szakfőorvos szerint a különböző tanulmányok és a külföldi gyakorlat is mindenütt a 15 és 18 hónapos kort javasolják, nem pedig az egyéves korhoz közelit.

Török Lajos elmondta azt is: ez ügyben április végén interpellációt küldtek az országos tisztifőorvosnak, amit több országos grémium, közte a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke, az országos védőoltás szaktanácsadó, vezető infektológus is aláírt, de hivatalos választ nem kaptak senkitől. Félinformációkból értesültek, hogy a tisztifőorvos ragaszkodik ahhoz, hogy a bárányhimlő elleni oltás 13 és 16 hónapos korban történjen meg.

A portál az ügyben megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot, ahonnan az alábbi választ kapták:

"Egy védőoltás beillesztése az immunizációs programba járványügyi intézkedés. Új védőoltások a járványügyi helyzet, a tudományos eredmények, valamint a nemzetközi tapasztalatok és az egészségügyi ellátórendszer egészének működésére vonatkozó szempontok figyelembe vételével kerülnek a Nemzeti Immunizációs Programba. E szempontok alapján megfelelő, ha a gyermekek 13 és 16 hónapos korban kapják a bárányhimlő elleni védőoltást. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításának megjelenése után minden oltóorvos időben tájékoztatást fog kapni az oltás bevezetésével kapcsolatban."