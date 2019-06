Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Bosszúállóknak sikerülhet, ami másnak nem

Veszélybe került az Avatar első helyen a kasszasikerlistán, a Bosszúállók: Végjáték alig több mint 30 millió dollárra van a csúcstól.

Éveken át masszív előnnyel vezette a 2009-ben bemutatott Avatar a Box Offfice Mojo mozifilmek bevétele alapján felállított rangsorát, de az idén elveszítheti az első helyet.

Hiányzik 34 millió dollár

A Marvel-képregényfilmek legutóbbi darabja, a Bosszúállók: Végjáték című film ugyanis órási siker lett és még most is vetítik a mozik világszerte. Eddig 2,754 milliárd dollárt gyűjtött és most már mindössze 34,2 millió dollár hiányzik ahhoz, hogy megelőzze az 2,788 milliárd dolláros Avatart,

Szépen termel Magyarországon is

A Magyar Filmadatbázis szerint a Bosszúállók: Végjáték az április bemutatótól június közepéig - a 24. hét végéig - közel 1,3 milliárd forintos bevételt hozott össze.

Összehasonlításul a 25. hét legjobban termelő filmje a magyar piacon most bemutatott Toy story 4 volt, amely 65 millió forintos bevételt ért el, igaz, utóbbi film még növeli majd a bevételeit.

Amerika, Elfújta a szél és az infláció

Visszatérve a nemzetközi porondra, a Box Office Mojo méri azt is, hogy infláció alakulásával együtt melyik film szerepelt a legjobban.

Ebben az összevetésben az 1939-ben bemutatott Elfújta a szél a listavezető. Ez a film több mint 200 millió dollár bevételt ért el akkor, ami az inflációval együtt 1,822 milliárd dollár jelent. Az Elfújta a szél után a Csillagok háborúja-sorozat - 1977-ben - elsőként bemutatott része szerepel 1,6 milliárd dolláros korrigált összeggel. Majd a 1965-ben megjelent Muzsika hangja következik 1,3 milliárd dollárral.