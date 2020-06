A CNN szerint a Balaton nagy nyertes lesz

Hosszú cikkben idézi fel a CNN, hogy mit is jelentett a Balaton, a magyar riviéra a kommunizmus alatt az országnak és a KGST-térségnek. Most a koronavírus-járvány, a határzárak, a gazdasági válság újra elhozhatja a régi pompát.

A Balaton és a magyar kommunista riviéra végtelen nyarai címmel írt egy hosszú történelmi áttekintőt és turisztikai helyzetképet Magyarország legnagyobb taváról a világ legnagyobb hírcsatornája, a CNN.

A kommunista korszakban az utazási lehetőségek korlátozottak voltak Magyarországon és Közép-Európában, ami azt jelentette, hogy a Balaton lett a régió legnépszerűbb nyaralóhelye. Most, hogy a világot a koronavírus-járvány maga alá gyűrte, a cikk szerzője szerint a tó ismét népszerű üdülési hely lett Európa szerte.

Mivel az utazási szokások az egész világon változnak az embereknél, a helyi célpontok lesznek népszerűbbek, és ilyen például a Balaton is, amely ismét virágzó regionális üdülési hellyé válhat. A beszámoló szerint már most nagyon sokan utaznak a tóhoz, hogy kihasználják a vízi sportos lehetőségeket, vagy napozhassanak a szépen gondozott strandokon. Kiemelik, hogy a térség gasztronómiája és borkultúrája is erős.

A Balaton annyira népszerűvé válik - jósolják a cikkben -, hogy a magyar kormány a közelmúltban 21 millió dollárt (6,65 milliárd forintot) különített el a tó és környéke fejlesztésére. A közeli Hévíz-Balaton repülőteret sármelléken már arra készítik fel, hogy a nemzetközi járatokat is fogadni tudja, de épülnek új utak, és a vasútvonalakat is korszerűsítik.

A koronavírus-válságot követően még több pénzt szántak az idegenforgalom fellendítésére és a régió gazdaságának ösztönzésére, valamint a magyarok támogatására, hogy élvezzék a házi üdülőhelyeket. Idén nagy számú turista várható a Balatonon, valószínűleg a legtöbb a kommunizmus óta - zárják a cikket. Várhatóan idén az árak sem emelkednek majd nagyon, mivel távol maradtak a külföldiek eddig.