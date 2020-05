A Corvinus után újabb hat egyetemet szervezett ki a kormány

Hat egyetem ingatlanai kerülnek augusztustól alapítványi vagyonkezelésbe az Országgyűlés keddi döntésével. A törvényjavaslatot a kormány képviseletében az innovációs miniszter nyújtotta be.

A parlament hat, korábban alapítványi fenntartásba adott egyetem esetében lehetővé tette, hogy a felsőoktatási intézményeket működtető közérdekű vagyonkezelő alapítványok az állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelőivé váljanak - írta az MTI. A képviselők 133 igen szavazattal, 58 nem ellenében és három tartózkodás mellett fogadták el a felsőoktatási törvény ezt lehetővé tevő módosítását.

A Soproni Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ingatlanai kerülnek alapítványi kezekbe.

Az innovációs minisztérium szerint az új finanszírozási formában az intézmények rugalmasabban működhetnek, gyorsabban reagálhatnak térségük gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek. A modellváltó egyetemeken továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés, az oktatók pedig teljesítményalapú, megemelt bérezésben részesülnek - véli a tárca.

A kormány célja, hogy a jelenleginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet növelje a felsőoktatás versenyképességét és így a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek.

A minisztérium szerint a modellváltás következtében növekedhet az intézmények "saját bevételszerző képessége". Az állam a felsőoktatási intézményekkel 2022-től hosszú távú keretszerződések keretében alakítja ki a finanszírozási alapelveket, ami garanciát jelent a stabil és tervezhető működésre. A tárca szerint kiemelt cél, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban, intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek. (Ami azt is jelenti, hogy az oktatási intézmények mástól kérjenek pénzt, ne csak az államtól - a szerk.)

A törvényjavaslatok elfogadásával az oktatók közalkalmazotti státuszból munkaviszonyba kerülnek át.

Az Országgyűlés emellett átadta a MOL Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. 10-10 százalékos részvénypakettjének tulajdonjogát a kiemelten tehetséges fiatalok támogatásával foglalkozó Maecenas Universitatis Corvini Alapítványnak - ezt az alapítvány a fideszes háttérember Tombor András alapította, aki egyebek mellett arról ismert, hogy "hitelezte" Habony Árpádot - a szerk. -, amely a részben most is otthonául szolgáló fővárosi Somló úti ingatlanegyüttes tulajdonjogát is megkapta.