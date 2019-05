A dunai hajóbalesetnél az emelkedő vízszint is nehezíti a munkát

A Belügyminisztérium vízügyi főigazgatóságának tájékoztatása szerint 507 centiméteres a fővárosi Duna-szakaszon a vízszint. Egyelőre az érintett területeken még nincs árvízvédelmi készültség, de a csapadékos időjárás miatt folyamatosan magasabbra emelkedik a víz.

A Duna egy 111 kilométer hosszú szakaszán van jelenleg árvízvédelmi készültség a Vízügy tájékoztató honlapja szerint, azonban ez jelenleg messze van a szerda esti baleset helyszínétől, főként a fővárostól délre eső részeken van már problémásan magas vízszint. Budapesten egyelőre csak a Csepel-sziget északi részén van készültség, a Kvassay-zsilipnél. Átlagosan 507 centiméter a vízszint a hajó elsüllyedése miatti mentés által érintett szakaszokon.

Szerda este 9 és negyed 10 között süllyedt el a Hableány nevű sétahajó a Dunán a fedélzetén 34 emberrel, miután ütköztek egy másik, nagyobb járművel. A balesetnek eddig hét halottja van, többeket még keresnek. A mentést nehezíti viszont az emelkedő vízszint és a csapadékos időjárás. Az OMSZ honlapja szerint 24 óra alatt 17-20 milliméter csapadék esett. A roncsot a Margit-hídnál találták meg az éjjel.

A tűzoltókat ráadásul az előző napi vihar is megdolgoztatja még: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján azt írja, hogy szerdáról csütörtökre fordulva országszerte több mint kétszáz bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba a zivatar okozta károk miatt. Jórészt a nagy mennyiségű víz eltávolításához és kidőlt fákhoz riasztották az egységeket. Főként a fővárost, illetve Pest és Békés megyét érintették a jelzések, de más megyék tűzoltóit is többségében a viharkárok felszámolásához riasztották. Budapest több kerületében, Nyíregyházán, a Zala megyei Lentiben, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsányban jelenleg is dolgoznak a hivatásos és önkéntes tűzoltók a káresetek felszámolásán. A hajó mentésében így is nagy erőkkel van jelen az OKF és a rendőrség, valamint az Országos Mentőszolgálat.