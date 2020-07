A fideszes szavazók jelentős része bírálja a kormányt

A magyarok négy százalékát lenullázta anyagilag a járvány, ötödüknek pedig kisebb-nagyobb gondjai támadtak. A kormánypárti szavazók ötödének romlott a helyzete.

Az emberek közel háromnegyede számít rá, hogy ősszel visszatér a koronavírus, negyedüknek romlottak a jövedelmi viszonyai a járvány kitörése óta. A többség szerint (59 százalék) az egészségügy jól kezelte a járványhelyzetet, ám a kormányzati támogatása kapcsán ez már nem mondható el - többek között ez derült ki a Publicus Intézet Népszavának készített közvélemény-kutatásából.

A felmérés szerint a magyar társadalom közel negyedét anyagi szempontból is megviselte a járvány: 13 százalékuknak kisebb, kilencnek nagyobb mértékben csökkentek a bevételei, az összes megkérdezett négy százaléka lenullázódott. Még a kormánypárti szavazók ötöde is elismerte, hogy negatívan változtak az anyagi lehetőségei. A legnagyobb bevételcsökkenésről a jobbikosok (48 százalék) és a DK-sok (43 százalék) számoltak be.

Arra a kérdésre, hogy a megkérdezett és családja a járvány óta mennyivel kevesebb pénzből gazdálkodik, a válaszadók nyolc százaléka azt mondta, hogy sokkal, 22 százaléka pedig azt, hogy valamennyivel kevesebből, míg 67 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem érzékelt ebben változást.

A nehéz helyzetbe kerültekkel kapcsolatos kormányintézkedésekkel mindössze a válaszadók tizede volt teljesen elégedett, míg kétharmaduk teljes mértékben elégedetlen. Pártszimpátia alapján a Fidesz-KDNP hívei tízből hatan elégedettek a kormányintézkedésekkel. A momentumosok 95, az MSZP-Párbeszéd szavazók 94, a DK-sok és a jobbikosok 83-83 százaléka szerint nem megfelelő döntések születtek.