A fiú a bitcoinbányában lebukott

Szerdán tartottak nyilvános testületi ülést is az erzsébetvárosi önkormányzatban, ahol nemrég derült ki, a kerület egyik DK-s képviselője, Borka-Szász Tamás bitcoint bányászott, ami jelentősen megnyomta az áramszámlát. A botrány után most döntöttek a politikus sorsáról, pontosabban leváltásáról a pénzügyi bizottságban. Parázs vita, fidelitasos közjáték és a hallgatást választó polgármester.

Varga Zsolt írása.

Ehhez nem kellett lemenni a föld alá, hanem fel, az első emeletre, ahol az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében szerda reggel 9 órakor képviselő-testületi ülés kezdődött, aminek egyik napirendi pontja a bitcoinbányászatban megbukott DK-s képviselő visszahívása volt. A múlt héten derült ki, hogy a DK-s Borka-Szász Tamás irodájában egy nagy teljesítményű számítógéppel gyűjtötte a kriptovaluta, ezzel tetemes villanyszámlát generálva a kerületnek. Az ügyben a rendőrség eljárást indított áramlopás miatt.

A szokatlan felhanggal induló nyilvános ülésre sok helyi lakos és a média is bejelentkezett, aminek láthatóan nem örült Niedermüller Péter polgármester, csak negyedórával az ülés kezdete előtt futott be a hivatalba, nagy siettében még a nevére szóló újságot sem vette át a portán. A lift előtt várakozó polgármestert lapunk is szerette volna megszólaltatni, de nem jártunk sikerrel.

Az Erzsébet körúti városházán folytatott magánnyomozásunk során több névtelenséget kérő munkatárs is azzal a feltevéssel állt elő, lehetetlen, hogy a polgármesternek és közvetlen munkatársainak ne tűnt volna fel a brutális teljesítményű behemót szerkezet, amivel Borka-Szász Tamás illegális bitcoinbányászatot folytatott, az önkormányzat kárára.

"Sokan megfordultak Borka-Szász irodájában, nem zárta kulcsra" - mondta egyikük. Az is felmerült, hogy a jó anyagi helyzetben lévő Borka-Szász Tamás nemegyszer adakozott, áprilisban beszállt a maszkvásárlásba, sőt tavaly Niedermüller Péter kampányát is támogatta. Szembesíteni szerettük volna a polgármestert ezekkel a kérdésekkel, de a válasz mindig ugyanaz volt:

Ebben az ügyben rendőrségi nyomozás folyik, annak lezárulásáig nem akarok nyilatkozni.

Az ülésen már a napirend előtt előadott egy közjátékot a helyi Fidelitas, elektromos vezetéket és hosszabbítót adott át Niedermüller Péternek, ezzel is emlékeztetve a polgármestert párttársa áramlopására. Később, már az ülés alatt egy "ottfelejtett" táskából pedig többször felhangzott: "A fiúk a bányában dolgoznak!" - mondhatni átvett szöveg, a Money című Pink Floyd szám kíséretével.

Ugyancsak a kérdéses napirendi pont előtt folytatott szócsatát a volt és a jelenlegi polgármester, Vattamány Zsolt és Niedermüller Péter. A vita a botrányok felsorolásáról szólt, ebből a bitcoinos csak a legutóbbi a sok közül. Niedermüller Péter azt állította, az elmúlt egy évben már sok büntető feljelentést tett, és ameddig számolta, az ezekhez köthető kár legalább másfél milliárd forint, amit az előző vezetés rovására ír. Vattamány Zsolt azzal vágott vissza, hogy 10,5 milliárd forinttal adták át a kerületet, és most üres a kassza.

A képviselő-testületi ülésen szóba került még, hogy belső vizsgálatot kellene lefolytatni, miért volt tűz a városházán, különös tekintettel arra, hogy korábban az erzsébetvárosi DK irodában is felcsapott a láng, az áramvezeték túlterheltsége miatt. Ott is "dolgozott" volna Borka-Szász? - merül fel a kérdés.

A hangos és indulatos előzményekhez képest a 11. napirendi pontként meghirdetett "a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének visszahívására és az új elnök megválasztására" javaslatról szóló szavazás már csendben lezajlott, 13 képviselő támogató, 1 tartózkodó szavazat mellett. Utóbbi a kerületet - a gyanú szerint - megrövidítő bitcoinbányász DK-s politikus, Borka-Szász Tamás már meg sem jelent az ülésen. Niedermüller Péter polgármester mintegy mellékesen közölte, hogy mostantól ő a DK kerületi frakcióvezetője.

Varga Zsolt írása.