A gabona húzta az agrárexportot

Míg 2010-ben még csak a harmadát tette ki az agrárium a nemzetgazdaság külkereskedelmi többletének, idén az első félévben már több mint a felét, miközben leginkább a gabona húzta az agrárexportot fölfelé.

Míg 2010-ben még csak a teljes export harmadát, 33,4 százalékát tette ki az agrárgazdaság, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek aránya a teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többletéből 2019 első félévében már 54,2 százalék volt. A 2010-es első félév és 2019 első féléve között az agrárexport 79,5 százalékkal, az egyenleg 77,5 százalékkal bővült.

A magyar agrárgazdaság az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, termelékenysége és jövedelmezősége is nagymértékben emelkedett - hangsúlyozták az Agrárminisztériumban (AM). A magasan feldolgozott termékek kivitelének értéke az AM adatai szerint 2010-óta évről évre növekszik, ami kedvező a hazai hozzáadott érték és a foglalkoztatás szempontjából. A feldolgozás fejlődése stabil és kiszámítható piaci környezetet teremt az alapanyag-termelés számára is - tették hozzá a tárcánál.

Idén január-júniusban az agrárgazdaság 1672 millió euróval - ami az előző év azonos időszakához képest 279 millió euróval több - járult hozzá a 3085 millió eurós nemzetgazdasági többlethez a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatai szerint. Az év első hat hónapjában az agrárexport 11,2 százalékkal 4714 millió euróra, míg az agrárimport pedig 6,8 százalékkal 3042 millió euróra növekedett. Az agrár-külkereskedelmi többlet éves alapon 20 százalékkal bővült.

Az idei év első felében az agrár-külkereskedelem exportárindexe 1,9, importárindexe 2,1 százalékkal nőtt, a nemzetgazdasági export értéke 3,2 százalékkal, az importé 5,5 százalékkal emelkedett. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése a teljes nemzetgazdasági exportértékből 2019 első fél évében 8,6 százalék, az importértékből 5,9 százalék volt.

A gabona árucsoport export árbevételének aránya a teljes agrárexportból 2019 első fél évében 17,1 százalék volt, míg 2018. január-júniusban 13,8 százalék. A vizsgált időszakban összesen 35,4 százalékkal több, 3,4 millió tonna gabonát sikerült értékesíteni a külpiacokon, amiből 1,9 millió tonna kukorica és 1,4 millió tonna búza volt. A kukorica exportvolumene 33 százalékkal, a búza kivitt mennyisége 51,5 százalékkal volt több 2019 első fél évében, mint tavaly.

Így a gabonafélék exportértéke és egyenlege volt a legmagasabb a 24 élelmiszeripari termék között 2019 első fél évében is. A gabonafélék exportjának értéke 38 százalékkal, volumene 35,4 százalékkal nőtt az előző évihez képest. A búza értéke 74,1, a kukoricáé 27,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A gabonaimport mennyisége 42,1 százalékkal, értéke 40,2 százalékkal nőtt 2019 első hat hónapjában. A gabonafélék külkereskedelmének aktívuma 37 százalékkal, 692,2 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 503,5 millió euróról. Ez a növekmény 188,7 millió eurós, ami az agrárgazdaság fent említett, 279 millió eurós teljes nemzetgazdasági-hozzájárulás többletének a 68 százaléka.

A második legnagyobb, 257,5 millió eurós külkereskedelmi többletet az olajos mag árucsoport aktívuma érte el első féléves összehasonlításban, 101,2 millió eurós export árbevétel növekedés mellett. Az állati takarmányok export árbevétele 36,6 millió, az ital, szesz, ecet árucsoportba tartozó termékeké pedig 25,2 millió euróval bővült a vizsgált időszakban a bázishoz viszonyítva. A legnagyobb, 22,8 millió eurós exportérték-csökkenés a húsféléket érintette, elsősorban a baromfihús 8,2 százalékos exportcsökkenése révén. A cukor, cukorkaáruk kivitelének értéke 14,1 millió euróval volt kevesebb a bázishoz viszonyítva, a zöldségféléké 9,8 millió, a halaké pedig 3,1 millió euróval mérséklődött 2019 első félévében.