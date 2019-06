Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A gondok után örülhetnek a gabonatermesztők

Megkezdődtek az aratási munkák az őszi árpa betakarításával, az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből várakozáson felüli termésmennyiséget, 7,7 millió tonnát takaríthatnak be, mintegy 1,6 millió hektárról - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára az MTI híre szerint.

A becslések szerint az idei termés mennyisége 2 százalékkal marad el a tavalyitól, és 6,6 százalékkal az elmúlt 5 év átlagától - közölte Feldman Zsolt az aratási koordinációs bizottság ülését követően.

Őszi búzából mintegy 952 ezer hektárról takarítanak be, őszi árpát 218 ezer hektárról és repcét 296 ezer hektárról. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) előzetes becslései szerint az idei hektáronként 5 kilogrammos átlaghozammal a tavalyihoz hasonlóan 5 millió tonna búza várható. Repcéből a tavalyi mennyiségnél 8,5 százalékkal kevesebbre, 916 ezer tonnára, őszi árpából pedig 3,3 százalékkal többre, 1,1 millió tonnára számítanak - tette hozzá Feldman Zsolt.

Búzából 2-2,5 millió tonna, árpából 500-600 ezer tonna, repcéből 200 ezer tonna kerülhet majd exportra - mondta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke.

A téli és kora tavaszi szárazságot követően májusban és június első felében nagy mennyiségű csapadék hullott, ami hátráltatta a növények fejlődését és a mezőgazdasági munkák elvégzését is - mondta az államtitkár. A GOSZ elnöke szintén azt emelte ki, hogy az ágazat mögött nehéz szezon áll. Már tavaly ősszel megjelentek hírek arról, hogy porba kellett vetni a búzát és az őszi kalászosokat, az őszi káposztarepcénél is ugyanez volt a helyzet. A téli csapadékhiány csak tetézte a problémákat, az országban március végén 100-150 milliliter csapadék, összeadva egy heti eső hiányzott a földekről, ami májusban pótlódott.

Kitért arra is, hogy világpiaci elemzők a 2019-2020-as szezon kiszámíthatatlannak nevezték a gabonaárak alakulása szempontjából, miután az afrikai sertéspestis kínai terjedése jelentősen csökkentette a keresletet a világ gabonapiacán, amelyre az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok is negatívan hatnak. Európában ezzel ellentétes folyamat zajlik, Kína próbálja a fehérjeigényét pótolni, amit a nyugat-európai sertéstenyésztők elégítenek ki, a sertéshús árának emelkedése pedig húzza a takarmányárakat, a gabonaárakat is felfelé - írta az MTI.