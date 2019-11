Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A győri egyetem is megvásárolta Borkai ügyvédjének szolgáltatásait

Pályáztatás nélkül úgy döntött a győri egyetem, hogy a győri önkormányzatot és Borkai Zsolt lemondott polgármestert is ügyfelei között tudó, a szexbotrányban szintén érintett Rákosfalvy Zoltán ügyvédet bízza meg a jogi ügyeinek a képviseletére 24 hónapig.

Vég Márton , 2019. november 21. csütörtök, 06:40 Fotó: MTI Fotó / Krizsán Csaba

A szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot, hanem a győri Széchenyi István Egyetemet is képviselte - derül ki az egyetem szerződéseiből. Az ügyvédi megbízási szerződést 2018. április 16-án kötötték meg 24 hónapra, tehát 2020. április 15-ig szól. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 38,4 millió forint díjazás illeti meg. A szerződést pályáztatás nélkül, közvetlenül Rákosfalvy Zoltán ügyvéddel (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) kötötték meg.

"Megbízó megbízza, megbízott pedig elvállalja a Széchenyi István egyetem fejlesztésével, ezen belül különösen az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatosan felmerülő ügyekben ügyvédi jogi képviselet és kapcsolódó feladatok, különösen hatósági ügyek intézésével kapcsolatos feladatok ellátását" - olvasható a szerződésben. A dokumentumot Rákosfalvy Zoltán mellett Földesi Péter rektor és Filep Bálint kancellár írta alá. Tudni kell, hogy a rektorokat a köztársasági elnök, a kancellárokat pedig Balog Zoltán volt emberi erőforrások minisztere nevezte ki.

Ilyen fejlesztés pedig bőven akadt mostanában az egyetemen: például nyáron adták át az egyetem felsőoktatási és ipari együttműködési központját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnökének közreműködésével, 14 milliárd 250 millió forint állami támogatásból. Itt Borkai Zsolt volt polgármester arról beszélt, hogy a kormány, a város, az ipari szereplők és az egyetem közötti együttműködésnek ez az épületegyüttes egy újabb mérföldköve.

Ennek az együttműködésnek a jegyében az épület természetesen a West Hungária Bau (WHB) Kft. és az Euro Generál kivitelezésében valósult meg. A győri önkormányzat közbeszerzéseit sorra megnyerő WHB az ország 29. leggazdagabb emberének, Paár Attilának a tulajdonában van. Ez a cég építette például a Puskás Arénát is. Az Euro Generál pedig az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozik.

Szintén ennek az együttműködésnek a jele, hogy az egyetem tulajdonában lévő négycsiilagos, 59 szobás Hotel Famulus (a Pannon Famulus Kft.-nek évi 705 millió forint bevétele mellett 90 millió forint profitja volt) a Győri AUDI ETO KC hivatalos partnerszállodája, de kiemelt partnerségben van az AUDI Hungaria Zrt.-vel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is, amely a turisztikai szektor legfőbb kormányzati szerve. A hotelben a szilveszteri csomag csak 50 ezer forintba kerül.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot, hanem a magyar államot és a győri térség meghatározó gazdasági szereplőit is képviselte bírósági ügyekben. Azt, hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is megkapta a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott.