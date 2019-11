Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A győri önkormányzat reklámozza a Borkai-utód narancsízű tablettáját

Az ingyenesen terjesztett győri önkormányzati lapban folyamatosan hirdetik a Borkai Zsolt utódjának szánt fideszes orvos és egyben önkormányzati képviselő rágótablettáját és mesekönyvét. Dézsi Csaba panaszait biztosan megoldotta a tabletta.

A győri önkormányzat ingyenesen terjesztett hetilapjában, a Győr Plusz nevű újságban egész évben hirdetik Dézsi Csaba fideszes önkormányzati képviselő és polgármester-jelölt narancsízű étrend-kiegészítő rágótablettáját és mesekönyvét - derül ki az újság januári, májusi és a legutóbbi, november 15-i számából. A szexbotrányba keveredett Borkai Zsolt utódjának szánt politikus a helyi kórház kardiológus professzora. A hirdetésekben azonban nem közlik az olvasókkal, hogy a tablettákat gyártó és reklámozó Dézsi professzor amúgy fideszes képviselő a helyi közgyűlésben.

"Ezek a tabletták először nekem készültek. Rájöttem, hogy ha az én panaszaimat megoldja a tabletta, akkor másokon is tudok vele segíteni" - meséli az interjú formájában megjelent hirdetésben Dézsi Csaba. A saját márkanevű készítmények leginkább sima magnéziumot, B6 és E-vitamint és Q10 koenzimet tartalmaz. A Dézsi által tulajdonolt Heart Care Kft. tavaly 40,6 millió forint árbevétel mellett 25 millió forint profitot ért el, és évről évre egyre jobban teljesít.

A legkülönlegesebb azonban a győri önkormányzati lap november 15-i példánya, amelyben először a győri közgyűlés alakuló üléséről számolnak be - itt mondott le Borkai Zsolt polgármester -, majd egy támogató hangvételű interjú következik Dézsi Csabával, a lap végén pedig már az általa írt mesekönyvet, a Gerzson és Pankát reklámozzák. A könyv már angol és német nyelven is kapható. A mese rendszeresen megjelenik a Győr-Moson-Sopron megyei Kisalföld napilapban is, az újságot a kormányközeli Mediaworks Hungary Zrt. adja ki.

A Napi.hu írta meg, hogy saját márkás rágótablettákkal kereskedik a Fidesz győri polgármester-jelöltje a a drdezsi.hu webáruház oldalán. Innen derül ki, hogy Dézsi professzor és képviselő kiemelt partnere a Győr Plusz önkormányzati hetilap mellett az Egis és a Teva gyógyszergyárak is. Január 26-án vasárnap lesz Győrben az időközi polgármester-választás a helyi választási bizottság pénteki döntése szerint.