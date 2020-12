A hatalmas természetpusztítást tétlenül nézi a rendőrség és a nemzeti park Tokajban

Érthetetlen módon a halak, kétéltűek és más gerinces állatok telélési időszakában kezdték meg az Ively-ér kotrását. A kihányt iszapban rengeteg elhullott élőlényt találtak, a természetvédők hívására nem jelent meg a helyszínen a rendőrség.

Szeptemberben hirdették ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság közbeszerzésének eredményét a taktaközi-öntözőrendszer rekonstrukciójára. A feladat része az Ively-ér csatorna rekonstrukciója, amely a környék cserjeirtásávaé, fakitermeléssel és egy közel 5 kilométeres szakaszon az iszap mederből való kitermelésével jár. A feladat elvégzésére 68 480 000 forintot költenek.

A tényleges érték, amit az ország megfizet ezért a tevékenységért várhatóan ennél jóval magasabb lesz: a mederkotrást a téli időszakban már el is kezdte a kivitelező cég, ami jelentős ökológiai pusztítással jár. Sok kétéltű, halak, rovarok, más puhatestű és gerinces állatok ilyenkor telelnek ugyanis, vagyis sokuk beássa magát az iszapba, vagy a parti talajba vájt üregekbe húzódik vissza.

A Tokaji Természetvédelmi Egyesület (Totem) már a munkálatok elején figyelmeztetett, hogy nyáron, amikor az iszapban kevesebb élőlény van, ideálisabbak a körülmények a munkálatokhoz, de most már arról kell beszámolniuk, hogy jelentős pusztítást okozott a kivitelezés.

"Sok állatnak csak a maradványait tudtuk kimutatni, mert vagy a területen vadászó madarak, vagy a vizes élőhely melletti úton közlekedő autók végeztek a félig megdermedt és parton vergődő egyedekkel. Mivel ismét kimutatható volt a védett fajok közvetlen és közvetett úton történő tömeges károsítása, illetve a gerinces fajok esetében az egyedek kínzása, újból tájékoztattuk a 112-t. Háromnegyed órás várakoztatás után megismételt hívásunkra azt a választ kaptuk, hogy az ügyet lezárta rendőrség" - írják Facebook-bejegyzésükben.

Képeket is közzétettek az elhullott élőlényekről, amelyeken látható például elpusztult vöröshasú unka, vagy elpusztult réti csík is. Az állatok mind védettek, így adná magát, hogy a területen illetékes Aggteleki Nemzeti Park lépne az ügyben, de a Totem szerint egyelőre tétlenek, ahogy a rendőrség is. A szervezet ezért jogi lépéseket tesz.