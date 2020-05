A háziorvosi ellátás államosítása, teljes központosítása jöhet

A háziorvosi ellátás államosítását készítheti elő Pintér Sándor belügyminiszter. A lépést többek között azzal indokolta, hogy az alapellátásban résztvevő orvosok a Covid-19 járványa alatt nem vezényelhetők - derül ki a Medicalonline összefoglalójából.

A Covid-19 járvány alatt nem voltak vezényelhetőek az alapellátó orvosok - ezzel indokolta az egészségügy rendbetételével legújabban megbízott kormánytag, a miniszterelnök helyettese, hogy miért lenne üdvös államosítani a háziorvosi ellátást - értesült több, független forrásból a MedicalOnline.

A portál úgy tudja, hogy az csak a részletek kidolgozása során derülhet majd ki, hogy hogyan kárpótolnák majd a praxisuk tulajdonjogáért esetenként több tízmillió forintot kifizető fiatalabb, és a vagyonértékű jogot 30 évvel ezelőtt az államtól megkapó idősebb orvosokat a vagyonvesztésért. Az eddig ismert részletek alapján az új felállás a Kádár-éra körzetorvosi rendszeréhez lesz hasonló.

Nagyon valószínű, hogy a nyugdíjkorhatárt bőven túllépő háziorvosok az államosítást követően azonnal hátrahagyják a körzeteket, és kérdés az is, hogy hogyan reagál az ötletre az a fiatalabb generáció, amely nemcsak több/más finanszírozást sürget, hanem a valós gyógyításhoz és a minőségi munkához kér támogató szakmapolitikai környezetet. Az is kérdés, hogy utóbbi csoport, amelyik épp a kórházi hierarchiától is megszabadulva választotta az alapellátást, hogyan reagál majd a központosításra.

A szakportál szerint problematikus, miért nem a betegek és az alapellátási szereplők megelégedésére működő, a praxisok együttműködésén alapuló struktúra irányába mozdul a rendszer, különösen akkor, amikor az elmúlt években több tízmilliárd forintot költöttek erre uniós és hazai forrásból.

A hazai, praxisdíjú rendszerrel vannak problémák: több önkormányzat nem tudja kigazdálkodni a háziorvosok díjait, mivel az állami támogatás összege hat éve nem változott, miközben az ellátók kiadásai nőttek.