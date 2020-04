A háztartások is veszélyesebbek lettek a karanténban

A kijárási korlátozások miatt otthon maradó tömegek miatt megsokszorozódtak a súlyos háztartási balesetek.

Elsősorban az otthoni főzés és a házibarkács okozza a problémát, a traumatológián drasztikusan megnőtt a balesetből származó ujjamputációk száma -, de a grillezésben, bográcsozásban kevésbé járatosak is súlyos sérüléseket szenvednek a tavasz megékezésével, és a kevésbé hatékony házi praktikák is tudnak komoly gondot okozni idézi az NLC nyomán az Index Bende Balázs plasztikai sebészt, a Szegedi Tudományegyetem munkatársát.

Húsvét környékén a forró sonkalé egyébként is sok problémát okoz, ahogy a grillbaleseteknek is a tavasz az egyik fő szezonja, ám ezekből is több van Bende szerint. A grillezésnél például a nem megfelelő gyújtófolyadék az egyik fő gond: többen grilleznek és hajlamosak a gyújtófolyadékot literszámra használni. Ami még a jobbik eset, mert van, aki gázolajjal vagy benzinnel próbálkozik, ami sokkal rosszabb. Mivel berobban - mondta.

A főzés során történő forrázás mellett szintén gyakran találkoznak olyan esettel, amikor az üvegpohárba öntött tűzforró folyadék miatt szétrobbant a pohár, és az okoz sérülést.