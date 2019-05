Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A háztetőkkel is lehet már szavazni

Továbbra is népszerűek a napelemes rendszerek: csak tavaly négyszer annyi háztartási méretű kiserőmű-teljesítmény jelent meg a hálózaton, amekkora napelemes erőművet a Mátrai Erőmű épített, amekkora Pakson az MVM-nek vagy Százhalombattán a MET-nek épült 2018-ban.

A háztartási méretű kiserőművek (hmke) beépített teljesítménye 81,9 MW-al bővült a tavalyi évben - adta hírül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A növekedés ráadásul a 2018-as év negyedik negyedévében is folytatódott, csak e három hónapban 3060 darab hmke csatlakozott újonnan a hálózatra, összesen 22 megawatt (MW) beépített teljesítménnyel.

Az újonnan telepített hmke-k mind napelemes rendszerek voltak, az átlagos beépített teljesítményük 7,6 kW volt. A MEKH negyedéves jelentésében a felhasználók típusa és beépített teljesítmény szerint is elemzett, eszerint a tavalyi utolsó negyedévében magánszemélyek lényegesen szorgalmasabban installáltak új napelemes rendszereket, mint a "nem természetes személyek" (iylenek a vállalkozások, az önkormányzatok, az intézmények). Előbbiek, "a lakosság" összesen 2558 napelemes hmke-t telepített (összesen 15,9 MW beépített teljesítménnyel), utóbbiak ennek kevesebb mint ötödét, 502 darab (összesen 6,1 MW) ilyen rendszert kapcsoltak a hálózatra.

A MEKH jelentése azért is figyelemre méló, mert a hivatal tavaly év végi becslései szerint Magyarországon összesen 640 MW napelemes termelőpotenciál dolgozott. Ez azt jelenti, hogy csak tavaly, a háztartási méretű napelemes rendszerek mintegy 13 százalékkal növelték a szegmenst.

Mindeközben az ipari méretű, egyenként is jelentős méretű napelemrétek átadása is zajlik - csak az idén a hírekbe is bekerült a bükkábrányi és a paksi konstrukció. A lakossági piacban rejlő potenciált azonban jól mutatja, hogy a magyar napelemes tetőcserép iránt már nem csak idehaza ugrott meg az érdeklődés.