A helyi piacok nyitva vannak - óvintézkedésekkel

A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos, ugyanakkor az árusoknak és a vásárlóknak is fontos az óvintézkedések betartása - mondta Nagy István agrárminiszter.

A miniszter az önkormányzatokat arra kéri, hogy ne bezárással, hanem a piacok rugalmasabb nyitva tartásával és óvintézkedésekkel segítsék elő azt, hogy a vásárlók ne egyidőben koncentrálódjanak és a kiváló minőségű magyar élelmiszerek mindenki számára elérhetők legyenek. A piacokon történő kereskedelem mind a termelők, mind pedig a vásárlók számára előnyös, hiszen a friss, egészséges hazai áru közvetlenül jut el a fogyasztókhoz - közölte a tárcavezető.

Az Agrárminisztérium (AM) arra biztatja a piacokra járó időseket, hogy most lehetőleg maradjanak otthon, és bevásárlásaikhoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzatok segítségét. Az új koronavírus-járvány lassításának érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket, ha tünetei vannak (például lázas, köhög, tüsszög), ne menjen piacra, maradjon otthon és ha valaki piacra megy, akkor ott is tartsa a megfelelő (legalább 2 méteres) távolságot másoktól, kerülje a szoros érintkezést, ne fogdossa össze az árut, alaposan mosson kezet vásárlás előtt és után is.

Nagy István: Ne fosszák meg a friss, egyedi élelmiszer vásárlásának lehetőségétől a fogyasztókat!

A piacok kiemelt szerepet játszanak a helyi gazdaságok működésében. Sok ezer magyar termelő megélhetését teszik lehetővé azáltal, hogy termékeik könnyen eljuthatnak a fogyasztókhoz, a vásárlók pedig hozzájuthatnak az egyedi, kézműves élelmiszerekhez. Ne fosszák meg ettől a lehetőségtől a fogyasztókat - hangsúlyozta a miniszter -, inkább tegyék lehetővé ezt az alternatív vásárlási lehetőséget.

Nagy István véleménye szerint a koronavírus-járvány ideje alatt a piacokon történő vásárlás nagyobb biztonságot nyújt a fogyasztók számára a zárt terű bevásárlóközpontoknál. Hosszabb, gyakoribb és a megszokott napokon való nyitva tartással kell megvédeni az embereket és a termelőket nem a piacok bezárásával. Így a vásárlók nem dömpingszerűen, hanem biztonságosabb körülmények között tudnak hozzájutni a kiváló magyar élelmiszerhez - tette hozzá az agrárminiszter.

A termelői piacokat még 2012-ben hozta létre az agrártárca, azzal a céllal, hogy lehetőséget és helyszínt teremtsen a helyi őstermelői termékek árusítására, ezzel megélhetést biztosítva a helyi gazdáknak, így segítve a vidék fejlődését. A helyi piacok közvetlenül növelik a bizalmat a termelők és a fogyasztók között. Ezeken a kereskedelmi helyeken a csoportosulások elkerülésére és a higiéniára is könnyebben oda lehet figyelni, hiszen itt nagyobb terek állnak rendelkezésre, mint egy bevásárlóközpontban. A magyar emberek természetes igénye, hogy minden nap friss, kiváló minőségű árut fogyaszthassanak, ami az egészség megőrzése szempontjából is fontos.

A teljes forgalom tizedét hozzák a piacok

A miniszter hangsúlyozta, hogy a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között két és félszeresére emelkedett. A fogyasztói igények is alátámasztják a piacok és a regisztrált termelők számának növekedését, hiszen lehetővé teszik, hogy az élelmiszert és a gyümölcsöket helyi forrásból meg tudják venni az emberek. Magyarországon a piacokon rendszeresen elérhető élelmiszerek esetében a teljes magyar forgalom legalább 10 százalékát bonyolítják le, ez az arány a vidéki térségekben azonban még ennél is lényegesen magasabb.

A járványügyi helyzetben történő biztonsági üzemeltetésről a Nébih hivatalos tájékoztatót adott ki, ami elérhető a https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban oldalon.