A hét végétől mindent visz a magyarok egyik kedvenc gyümölcse

A hét végétől várhatóan elárasztja a piacokat a friss, magyar termesztésű szamóca, miután a sok napsütés kedvezett a gyümölcs érlelődésének. A minőség kiválónak ígérkezik.

A kedvező kora tavaszi időjárásnak köszönhetően a fűtött fóliákban már két-három hete zajlik a szamócaszüret - jelentette a Magyar Nemzet. Ez azonban még csak kis mennyiséget jelent, a fűtetlen fóliákban most indul a betakarítás.

A hétvégétől viszont már egyre nagyobb mennyiségű szamóca árasztja el a piacokat. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Fruitveb alelnöke elárulta: a napsütésben gazdag februári és márciusi időjárás kedvezett a terménynek, a fóliás állományokban nagyon jó minőségű termésre számítanak.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a terméshozamok is kiegyensúlyozottak lesznek. Bár a szabadföldön termesztett szamócának nem tettek jót a március végi fagyos éjszakák, a korai fajtáknál károkról is érkeztek jelentések, összességében ezeknél is megfelelő lehet az idei termés. A hideghullámok miatt a szezon egyhetes késésben van, a szabadföldi szamóca most virágzik.

Ez azonban nem okoz érdemi késést a piacon, sőt a szakember szerint akár kedvező hatása is lehet annak, hogy elcsúszik egymástól a fóliás és szabadföldi szüret. Így ugyanis a piac ellátása is kiegyensúlyozottabb lehet a fogyasztóknak pedig a megszokottnál hosszabb ideig elérhető lehet a friss magyar földieper.