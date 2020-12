A hétvége napos lesz, de szeles

Pénteken még inkább csak a keleten, Tiszántúlon élők használhatták ki a napsütést, de a hétvégén erre már máshol is lehetőség adódik. A délkeleti szél viszont nem csillapodik - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Szombatra virradó éjszaka fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de továbbra is maradhatnak erősebben felhős körzetek. Hajnalban a szélárnyékos területeken (főként az Északi-középhegység völgyeiben, a főváros környékén, illetve a nyugati, délnyugati határvidéken) helyenként köd, illetve rétegfelhőzet képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult, ködös tájakon. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkül, a Dél-Alföldön és a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 0 és +7 fok között valószínű, de a szélcsendes, fagyzugos helyeken gyenge fagy is lehet.

Szombaton a kezdetben még ködfoltos, párás, rétegfelhős tájakon is javulnak a látási viszonyok, csökken a felhőzet, és az ország nagy részén napos, fátyolfelhős időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti szelet több helyen élénk, az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön olykor erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható, de néhol hűvösebb is lehet.

Vasárnap az ország nagy részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, de főleg az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Alföldön előfordulhatnak rétegfelhős, párás körzetek, estétől ködfoltok is. A késő délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől erősen megnövekszik, vastagszik a felhőzet. Főleg hajnalban, reggel néhol előfordulhat jelentéktelen szitálás. Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható.

Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estétől főként nyugaton, délnyugaton több helyütt képződhet köd. Sokfelé számítani lehet ismétlődő esőre. Napközben a csapadékzóna nyugatról lassanként kelet felé húzódik. A legtöbb csapadék a középső országrészben hullhat. A keleti, délkeleti szél eleinte még több helyütt erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul.

Kedden nyugat, délnyugat felől vékonyodik, szakadozik, majd estétől ismét vastagszik a felhőzet. Főként reggel és este ködös területek is lesznek. A Dunántúlon csak néhol, a Dunától keletre délelőtt még több helyen várható eső. Délután csaknem mindenütt megszűnik a csapadék. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúlon néhol időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul - írják a meteorológusok.