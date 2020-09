A járvány lehetőséget adhat a magyar gazdáknak

A Takarékbank agrárszakemberei szerint a koronavírus-járvány nem okozott komoly megingást a magyar mezőgazdaságban, külföldön azonban több helyen is jelentős károkat okozott a pandémiás helyzet, aminek pozitív hozadéka az innováció fellendülése lehet. Ez pedig a hazai piacon is kamatoztatható, ezért is biztató, hogy a magyar agráriumban tovább nőtt a hitelezési kedv az elmúlt hónapokban is.

Minden válság egyben lehetőség is, ez egyértelműen látszik Nyugat-Európában, ahol a pandémia okozta problémák az innovatív megoldások felé terelik a piaci szereplőket - derült ki a Takarékbank Bábolnai Gazdanapokon tartott minikonferenciáján.

Bár Magyarország mezőgazdaságában idén az időjárás és az állategészségügyi problémák okozták a legfőbb gondokat, a hazai vállalkozásoknak is érdemes felkészülnie a külföldi innovációk alkalmazására. A pandémia arra is rávilágított, hogy van helye a külföldi piacokon a magyar termékeknek, az exportképességet azonban még javítani kell, ez pedig nem megy beruházások, fejlesztések nélkül.

Személyi gyorskölcsön a gazdáknak

A fejlesztések ösztönzése érdekében arra törekednek, hogy ebben az évben előrébb hozzák a támogatások előfinanszírozását is, ezért gyakorlatilag kidolgozták a "magyar mezőgazdaság személyi gyorskölcsönét", amelyet az előfinanszírozást felhasználó ügyfeleik mintegy fele azonnal igénybe is vett - jelentette be Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyvezető igazgatója.

A hitelezési folyamatot más pénzügyi termékek esetében is felgyorsítják - tette hozzá Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója. Mint kifejtette, az agráriumban a hitelezési kedv nem csökkent a járvány alatt, sőt inkább javult. Júliusban már egyenesen száguldott a pénz a vállalkozásokhoz, amiben a Takarékbank kiemelkedő szerepet játszott. Május és július között megháromszorozódott az Agrár Széchenyi Kártyára (ASZK) folyósított hitelek száma, ezzel az idei ASZK-hitelek 72 százalékát a Takarékbank folyósította. A Takarék Csoport emellett az agrárgéplízing terén is messze a piaci átlag felett teljesített az első félévben, a hatodik helyről a harmadik helyre ugrott előre a kihelyezett összeg nagysága alapján - hangsúlyozta Vida József.

Vannak, akik félnek a hiteltől

A kedvező számok ellenére még mindig sokan vannak, akik - többek közt a hitelezési folyamat hiányos ismerete miatt - ódzkodnak a kölcsönök felvételétől. A Takarék Agrár Üzletága az ő számukra dolgozta ki ingyenes Hitelezési Kisokos című kiadványát, amely könnyen átlátható módon mutatja be a hitelezés velejáróit és folyamatát. Hollósi Dávid ügyvezető igazgató úgy fogalmazott, hogy eddig a bankot vitték közelebb az emberekhez azzal, hogy önálló Agrár Üzletágat hoztak létre, most az ügyfeleket viszik közelebb a bankhoz. Átláthatóvá, érthetővé szeretnék tenni mindazt, amit az ügyfeleik finanszírozásáért tesznek, így már nem csak a naturáliák, hanem a pénzügyek terén is "közös nyelvet beszélnek".

Az ügyfelek ma már azt is elvárják, hogy egy helyről tudjanak hitelesen tájékozódni az uniós támogatásoktól kezdve a pályázatokon át a pénzügyi és szakmai tanácsadásig. A Takarékbank ezért hozta létre önálló Agrár Üzletágát, amelyet Agrárcentrumok képviselnek országszerte közel 50 helyen, az ügyfelek számára elérhető közelségben. Becsléseik szerint a hazai 88 ezer, 4 hektárnál nagyobb területen működő termelő közel harmada a Takarékbanknál vezeti számláját, a kistermelőktől a legnagyobb gazdaságokig. A Takarékbank mintegy 200 milliárd forint finanszírozást nyújt az ágazat szereplőinek, emellett szakmai, pályázati és pénzügyi tanácsadást is nyújt számukra. Ezt a célt szolgálják a Takarék Agrár24, rövid, kétperces blogbejegyzéseikkel is, amelyekből már hetvenet tettek közzé.