A jelenleginél hidegebb időben fogunk szavazni

Valószínűségi előrejelzést tett közzé az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a Facebook oldalán. Egyelőre csak annyi biztos, hogy futószalagon jönnek a frontok és a jövő hét közepétől hűvösebb lesz.

A meteorológusok szerint az látszik, hogy a frontok futószalagon jönnek, ám a lehűlés mértéke még bizonytalan.

Ami biztos, hogy a jövő hét második felétől érezhetően hűvösebb lesz. Csapadék tekintetében "nem szerénykednek" az egyes futtatások, némelyik egészen 38 millimétert jósol, de ennek kicsi a valószínűsége - írják a meteorológusok.

Rövidtávú előrejelzés

Pénteken nyugat felől egy vékony, szakadozott felhősáv vonul át az országon, de emellett mindenütt várható több-kevesebb napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. Éjszaka megvastagszik a felhőzet, és hajnaltájt már az északi tájakon eső, záporeső is előfordulhat. Szombaton míg az ország északi, északnyugati felében az erősen felhős ég mellett több helyen is várható eső, zápor, északkeleten akár egy-egy zivatar is kialakulhat, addig délebbre a szakadozottabb felhőzet mellett hosszabb napos időszakokra is készülhetünk, és arrafelé kisebb lesz a csapadék esélye is.

A déli, délnyugati, majd hajnaltól az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 10 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 24 fok között valószínű, délen lesz melegebb az idő.