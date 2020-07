A katás szigorítás miatt Áderhez fordulnak a könyvelők

A köztársasági elnökhöz fordul a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE), hogy ne írja alá a kata szigorítására vonatkozó törvénymódosítást.

A törvényjavaslatban a korábbi adóterhelést - vállalkozásnak történő teljesítés esetében - 40 százalékos adó sújtaná 2021-től, közvetve, külföldi kifizetőnél pedig közvetlenül a kisadózó vállalkozást sújtva. Ez számításaink szerint akár egyéni vállalkozókat is hatszoros adóemeléssel fenyegeti. Sosem volt még magánszemélyeket érintően hatszoros adóemelés Magyarországon, ezért a törvényjavaslatot megfontolás céljából kérjük küldje vissza az Országgyűlés számára - kezdi Áder János köztársasági elnöknek címzett levelét az MKOE a szervezet Facebook-posztja szerint.

Az ügy előzménye, hogy a kormány bevezetett egy 3 milliós összeghatárt a katás számlák esetében, ha azt egy ügyfél felé számlázták. A kisadózó vállalkozások tételes adója 2013-as bevezetése óta töretlen népszerűségnek örvend. A bevezetésekor az adónemet választók csupán 3 százaléka volt korábban foglalkoztatott, 2019 végére ez az arány már 40 százalék volt a Pénzügyminisztérium adatai szerint. Jelentősen megnőtt tehát azoknak a száma, akik úgy lettek katások, hogy korábban jellemzően munkaviszonyban álltak, vagyis fantom foglalkoztatásba kerültek, amit üldözne most az állam.

A könyvelők eleve nem támogatják a javaslatot, de most azt is állítják, hogy nem is megfelelő a jogszabály, mivel nem fogalmaz egyértelműen.

Az elfogadott törvényjavaslat nem tesz eleget a jogalkotás követelményének, mert nem tisztázza, hogy a 40 százalékos adókulcs mire vetítendő. Rövid példával: egy cégnek számlázott 5 millió forint bevétel esetén a 40 százalék adója 800 ezer forint, vagy 2 millió forint lesz? Álláspontunk szerint a magyar nyelvtan szabályai szerint erre az elfogadott törvény nem ad választ és az jogértelmezéssel sem pótolható.

- fogalmaz az MKOE.

Korábban Zara László, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke azt közölte, hogy a szervezet álláspontja szerint ez a szabályozásváltozás - több más szakma mellett - rendkívül hátrányosan érinti az adótanácsadói és könyvelői szakma egy jelentős részét is.