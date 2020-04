A kezeletlen allergia sérülékenyebbé teheti az immunrendszert

A kezeletlen allergia, az irritált nyálkahártya, a pollenekkel való küzdelem sérülékenyebbé teheti az immunrendszert, és egy vírus is könnyebben megtámadja az embert - mondta Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója az M1-en.

Ha az allergiát megfelelően kezelik, ha az allergiás használja a gyógyszereit, akkor sokkal kisebb annak rizikója, hogy megfertőződik koronavírussal - mondta az MTI szerint a tüdőgyógyász.

Kitért arra, hogy a régóta allergiások megismerik a tüneteiket, azokat nem tévesztik össze a koronavírus-fertőzés jeleivel. Az allergiával szemben a koronavírus gyakori tünete a magas láz.

Müller Veronika azt tanácsolta, ha valaki a szezonban először észlel magán allergiás tüneteket - döntően viszketést, vizes orrfolyást és tüsszögést -, akkor próbáljon meg a vény nélkül kapható allergiagyógyszerekhez nyúlni, de a háziorvosok is tudnak segíteni e-receptekkel. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az asztmásoknak is fontos a gyógyszereik használata.