A kormány 60-300 millió forintot adna egy-egy panzióra

Közel 2 milliárd forintot ad a kormány panzióépítésre - közölte hétfőn a Pénzügyminisztérium. Egy-egy nyertes pályázó 60-300 millió forintot kaphat.

Az elmúlt években szárnyaló, a járvány miatt azonban szinte teljesen leálló turizmusnak adna újabb muníciót a kormány.

A Pénzügyminisztérium hétfőn közölte: panziók építésére pályázhatnak a vállalkozások 1,8 milliárd forintos keretösszeggel. Varga Mihály pénzügyminiszter közölte: a turizmus egyike a koronavírus által leginkább sújtott ágazatoknak, ezért a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseken keresztül már több mint 300 milliárd forinttal segítette a turisztikai cégeket.

A Pest megyei vállalkozások és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok most a program keretében 1,8 milliárd forint értékben, 60 és 300 millió forint közötti támogatást igényelhetnek. Az elnyert összeg panzióépítés mellett a működtetéshez szükséges eszközök beszerzésére, informatikai és infrastrukturális beruházásokra lehet fordítani. Varga Mihály azt is elmondta, hogy Pest megye az uniós előírások miatt a hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb uniós fejlesztési forráshoz jut hozzá, ezért a kormány 2021-ig összesen 80 milliárd forint támogatást nyújt hazai forrásból a térség fejlesztéseire.



Az "Új panziók létesítése Pest megye területén" című felhívás pályázati dokumentációja hétfőtől elérhető a www.allamkincstar.gov.hu oldalon, a támogatási kérelmeket 2020. szeptember 15. reggel 8 órától nyújthatják be majd a pályázók.