A kormány az EU-s helyreállítási alapból indítja el "példátlan programját"

A következő egy-két évben 1500 milliárd forintot fektetünk a magyar egyetemekbe - közölte Orbán Viktor kormányfő a múlt heti rádióinterjújában. Az EU helyreállítási alapjából Magyarországnak juttatott 6000 milliárd forintból 1509 milliárdot az egyetemek használhatnak fel - nyilatkozta később Palkovics László az egyetemeket felügyelő innovációs miniszter, aki szerint ezzel az ITM erősödik brutálisan. A miniszter az ATV-nek azt is elmondta, hogy az óriási támogatás nem jelent nyomásgyakorlást a felsőoktatási intézményeknek a "modellváltásra", azaz az alapítványi fenntartásba kerüléshez - Orbán Viktor ugyanakkor javasolta az egyetemeknek a modellváltást.

A miniszterelnök a legutóbbi pénteki rádióinterjújában jelentette be, hogy "az első hatezer milliárd forintról szóló újraindítási lépéseket már el is döntötték". A gazdaság újraindítását szolgáló akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz, olyan egyetemfejlesztési program indul Magyarországon, amilyenre még nem volt példa, 1500 milliárd forintot fektetnek be a magyar egyetemekbe - közölte az MTI szerint Orbán Viktor.

A kormányfő által elmondottakat Palkovics László innovációs miniszter pontosította pénteken az állami hírügynökségnek: "az egyetemek nyertesei lesznek az unió helyreállítási alapjának, a Magyarországnak juttatott 6000 milliárd forintból 1509 milliárdot ezen intézmények használhatnak fel fejlesztésekre 2021 és 2026 között a kormány döntésének köszönhetően".

Az 1509 milliárd forintot az egyetemekre, az egyetem környéki innovációs ökoszisztéma építésére, valamint az egyetem és a technikumi rendszer közötti átmenet erősítésére fordítják. "A pénzből 955 milliárdot az egyetemek infrastruktúra- és főleg eszközfejlesztésére szeretnénk fordítani, 382 milliárdot szánunk az egyetem környéki innovációs ügyek finanszírozására, a tudományos park koncepcióra, 172 milliárdot a szakképzési rendszernek az egyetemekkel összefüggő fejlesztésére, azon belül tartalom- és eszközfejlesztésre" - nyilatkozta a miniszter az MTI-nek.

A döntésről a kormány Facebook-oldalára vasárnap tettek ki egy "eldöntöttük a gazdaság-újraindítási akcióterv első fejezeteit" címmel egy videót, amelyben nem reklámozzák azt, hogy mindez az Európai Unió koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatását kezelő helyreállítási alapjának forrásaiból valósulhat meg. A videóból kiderül egyebek mellett, hogy a kormány döntése szerint "a terv legnagyobb nyertese a felsőoktatás" lesz, továbbá támogatják a falusi kisboltokat és az otthonteremtést, és kilenc területre osztják fel az uniós támogatásokat.

A Magyarországnak juttatott 6000 milliárd forintos forrás a 750 milliárd eurós Next Generation EU uniós helyreállítási segélyalap "gerincét" kitevő Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrása - ennek célja, hogy az EU-tagállamok kezelni tudják a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi hatásokat.

Palkovics: az ITM erősödik "brutálisan"

Az egyetemeknek juttatott 1500 milliárdról Palkovics László az ATV-nek úgy fogalmazott, hogy "ez nagyon komoly dolog".

"Ahogy a projekteknek a véglegesítése, úgy azok technikai lebonyolítása, ellenőrzése továbbra is az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hatásköre" - tette egyértelművé a miniszter, aki szerint így az 1500 milliárdos forrás felsőoktatásra szignálásával nyilvánvalóan az ITM erősödik "brutálisan", hiszen a felsőoktatást az ő minisztériuma irányítja.

Orbán Viktor pénteken, amikor a bejelentést megtette az 1500 milliárdról, a rádióinterjújában javasolta az egyetemeknek, hogy fontolják meg a működésük hatékonyabbá tétele, korszerűsítése érdekében a modellváltást. "Minden egyetem maga dönt erről. De akarjanak benne részt venni, mert a mostani teljesítmény-szinten az ide befektetett összeg csak kis mértékben fog megtérülni. Egy ekkora összeget akkor tudnak az egyetemeink jól felhasználni, ha sokkal hatékonyabbak lesznek, mint most. Ez egy történelmi esély Magyarország számára" - mondta pénteken a miniszterelnök az atv.hu cikke szerint.

Az 1500 milliárd forint politikai nyomásgyakorlás?

Az 1500 milliárdos bejelentés politikai nyomásgyakorlás is, hogy az egyetemek inkább az alapítványi forma, a modellváltás mellett döntsenek? A "történelmi" forrásokat azok az egyetemek fogják megkapni, akik az alapítványi formát választották, a "modellváltók" ? - kérdezte meg az ATV Palkovics Lászlót.

Ez nem így van - válaszolta Palkovics. Az 1500 milliárdnak három része van: 900 milliárdból az egyetemnek a már a modellváltás előtt megfogalmazott programjait, a különböző belső struktúraváltásait, a technológiai irányait fogják finanszírozni. "Ezek között vannak olyan egyetemek, akik modellt váltanak, de vannak olyanok, akik nem, vagy legalábbis eddig nem jelezték ezen irányú szándékaikat" - közölte a miniszter.

Az 1500 milliárd "történelmi nagyságrendjéről" a miniszter viszonyításképpen elmondta: az előző európai uniós ciklusban 2014 és 21 között 370 milliárdot költöttünk el egyetemre, illetve kutatásra. "Ehhez a 370 milliárdhoz képest a mostani 1500 milliárd több mint négyszer több. A Rejtő-regényben Wagner úr, amikor azt mondták neki, hogy itt van 100 font, ő azt mondta: neki 100 fontot ne adjanak, adjanak csak 10-et, de leginkább 5-ot, mert az 5-öt el tudja képzelni. Még talán a 10-et is, de 100-at? Hát annyi pénz nincs!" - illusztrálta az ATV-nek 1500 milliárd nagyságrendjét a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy milyen szoros lesz az uniós ellenőrzés az 1500 milliárd fölött, a megvalósuló projektek tekintetében, Palkovics László azt mondta: ez esetben az EU fogadja el a programokat és azok "mérföldköveit". A kifizetések is úgy történnek, hogy ha teljesítenek egy mérföldkövet, ott vannak a különböző indikátorok. Ha az indikátorokat is teljesíttették, akkor léphet a következő szakaszba a program, és akkor finanszírozzák az első szakaszt.