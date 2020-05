A kormány engedélyezi a Tankcsapda autós koncertjeit

A kormány most hétvégére engedélyezi az autós könnyűzenei koncertek megrendezését, ha a szervezők mindent megtesznek a vírus terjedésének megelőzése érdekében. Pénteken és szombaton a Tankcsapda koncertezik két helyszínen.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint "az autós könnyűzenei koncert olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépjárműben tartózkodnak a rendezvény során".

A koncertek megtartásának lehetősége már 29-én pénteken él és 31-e vasárnapig tart.

A Tankcsapda pénteken Debrecenben, szombaton pedig Székesfehérváron tart autós koncertet.

A kormány szerdán már feloldott bizonyos korlátozásokat. Péntektől például már maszkban be lehet ülni az éttermekbe Budapesten is, nyitnak a játszóterek és nézők részvételével is lehet tartani szabadtéri sporteseményeket.

Zenés, táncos rendezvényeket (amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni) viszont - függetlenül annak nyilvánosságától - továbbra sem lehet tartani, és továbbra is tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, zenés, táncos rendezvény helyszínén - többek közt fesztiválon, könnyűzenei koncerten, táncházban, táncklubban, diszkóban, rockklubban.