A kormány fejleszti az országos telefonos ügyfélszolgálatot és felújít Szíriában egy lovagvárat

A kormány jóváhagyta az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztését, az André Kertész fotógyűjteményének megvásárlását, valamint egy szír keresztes lovagvár - magyar adófizetői pénzből történő - felújítását.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat az 1818 országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséről döntött. Az indoklás szerint cél a személyes jelenléttel járó hivatali ügyek számának csökkentése, az elektronikus ügyintézés szélesebb körű terjedése, valamint a COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos állampolgári bejelentések hatékony és gyors kezelése. A fejlesztésre egyszer 472,8 millió, másodszor pedig 131,2 millió forint fordítható, azonnali kifizetéssel.

A kormány André Kertész munkásságát a magyar kulturális örökség kiemelt elemének tekinti, ezért egyetért a New York-i André Kertész Inc. szervezet alá tartozó André and Elizabeth Kertész Foundation és Trust szervezetek tulajdonában álló, André Kertész meghatározott fotóit tartalmazó fotógyűjteménynek a megvásárlásával. Első lépésben fel kell értékelni a gyűjteményt, de a vásárlásra máris elkülönített a kormány 6,1 millió USA dollárt.

A harmadik határozatban a szíriai Crac des Chevaliers keresztes lovagvár állagmegőrzésére, valamint helyreállítási munkálataira hagyott jóvá a kormány 173,9 millió forintot. Az indok: a keresztény közösségek megsegítése, valamint az egyetemes keresztény és világörökség védelme, amelynek megőrzése megerősíti identitásukban a helyi közösségeket, hozzájárulva a helyben maradásukhoz. A támogatás része a Hungary Helps programnak.