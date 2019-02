Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A kormány kiemelt területektől von el pénzt a BMW-gyár támogatásához

Pénzt vont el a kormány egy pénteki kormányhatározatban több kiemelt területtől, köztük az egyházak támogatásától, az Erzsébet-táboroktól és a határon túli donációkat végző Bethlen Gábor Alaptól is, de még Palkovics László minisztériumától is. A pénz a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez és a BMW-gyárnak helyet adó ipari övezet fejlesztéséhez kerül - derítette ki a Népszava.

Többek között egyetlen tollvonással vontak el 22 milliárd 860 millió forintot a Miniszterelnökség egyházügyi támogatásaiból egy pénteken a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint. De nem a felekezetek patronálása az egyetlen olyan kurtítás, amely a jelenlegi kormánynak kedves és presztízs területeket érint: az Erzsébet-táboroktól nagyságrendileg 6,2 milliárd forintot vonnak el, 920 millió forinttal csökken a kiemelt kormányzati programként futó - zsidó olimpiaként emlegetett - Maccabi Játékok támogatása is, valamint a határon túli beruházásokért felelős Bethlen Gábor Alap 26 milliárdos költségvetése is lecsökken mintegy 7 milliárddal.

A Kósa Lajos fideszes politikus vezette Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségtől 500 millió, a Magyar Természetjáró Szövetségtől, amelyet Garancsi István irányít, 450 millió forintot veszít - írja összesítésében a napilap, amely szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium maradványából 60 milliárd forint felhasználását sem engedélyezik.

Viszont a pénzeket ettől még elköltik, csak más területekre csoportosítják át. Az egyházi támogatások mértékének zsugorításával szinte azonos összeg (23,4 milliárd forint) kerül át a BMW leendő gyárának is helyet adó Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműveinek és infrastruktúrájának fejlesztésére. De 3,2 milliárd forinttal növelik a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség költségvetését, valamint egy meg nem nevezett állami cég tőkeemelésére is jut 8,5 milliárd forint. De fél milliárd forint elmegy a World Robot Olympiad nevű nemzetközi robotikai ifjúsági vetélkedő budapesti megrendezésére és a Nemzetközi Úszószövetség új, pénzdíjas grand prix sorozatának budapesti versenyébe is beleölnek 280 milliót.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében működő állami Eximbank tőkeemelésére szintén jelentős összeget, 12,1 milliárd forintot szánnak, de 29 milliárd forinttal nő a falufejlesztési program támogatása is. 1,6 milliárd forintot kap a Terrorelhárítási Központ - közli a Népszava.