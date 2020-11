A kormány mentesíti kedvenceit a kijárási tilalom alól

Bár a kormány megtiltott minden gyülekezést, a társas vadászatokra ez nem vonatkozik - írja a 24.hu.

A november 25-éig bejelentett társas vadászatok megtarthatók, a hivatásos és sportvadászok pedig a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek.

A portál értesüléseit a Országos Rendőr-főkapitányság is megerősítette. Indoklásuk szerint a vadászat elsősorban vadgazdálkodási tevékenység, amely a területet és az időpontot tekintve is tervszerűen zajlik. A járványügyi védekezés nem akadálya a szabályosan bejelentett társas vadászatok megtartásának.

Ez a vadgazdálkodás működtetését, a vadállomány tervszerű és szükségszerű szabályozását, a vadásztársaságok gazdasági fennmaradását is szolgálja.

A társas vadászat ugyan nevében utal arra, hogy csoportosan végzett tevékenység, azonban nem értelmezhető gyülekezésnek

- érvel a rendőrség.

Kiderült az is, hogy bizonyos esetekben az este 8 és reggel 5 óra közti kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok. Igaz, ez a társas vadászatokra nem vonatkozik, azokat csak nappal lehet megtartani. De a hivatásos vadászok mellett a tagsággal rendelkező egyéni sportvadászok is kaphatnak engedélyt éjszakai vadászatra, ha a vaddisznóállomány gyérítésben vagy az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében történő vadejtésben vesznek részt.