A kormány miatt újabb 40 milliárd forintot bukhat el Budapest

A szombati miniszterelnöki bejelentés nyomán csak a fővárosi önkormányzatot nézve körülbelül 15-20 milliárd forint kieséssel számolnak - mondta Gy Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes az ATV Híradónak.

Körülbelül ugyanennyi összeg fogja érinteni az összes többi kerületet is, hiszen a fővárosban majdnem feleznek a kerületek és a fővárosi önkormányzat - mondta Gy. Németh Erzsébet a csatornának.

Megvárják, mi fog pontosan megjelenni a Magyar Közlönyben, mert "nem Facebook-bejegyzésekre alapozzák a politikájukat".

"Ha igaz, amit a miniszterelnök ma bejelentett, akkor a főváros jövő évi költségvetését ki lehet dobni a kukába - jelentette ki a főpolgármester-helyettes.

A járvány hatásain túl az Orbán-kormány idei intézkedései már eddig is 3 milliárd forint kiesést jelentettek a Ferencvárosi Önkormányzatnak. Ennek megfelelően kezdtük el tervezni a 2021-es költségvetést. Magunkon kezdtük a spórolást, de tegnap még azt láttuk, hogy a bér- és létszámstoppal együtt is jelentős hiány eltüntetéséről kellene gondoskodunk. A kormány ma további, évi kb. másfél milliárdot vont el a kerülettől, így ezt a már amúgy is fájdalmasan megcsonkított költségvetés-tervezetet is dobhatjuk a szemétbe - írta Baranyi Krisztina, a főváros IX. kerületének polgármestere a Facebookon.