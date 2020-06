A kormány szerdán dönt az idősek vásárlási idősávjáról

Várhatóan szerdán dönt a kormány a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról - jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A cél, hogy ebben is visszaálljon az élet a megszokott kerékvágásba - fogalmazott az országos tisztifőorvos.

Hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül vehető igénybe. A kórházakban a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is fent kell tartani a koronavírusos betegek kezelésére.

A háziorvosoknál és a szakorvosoknál bevezetett négy ember/óra szabály érvényét veszti, az ellátás azonban továbbra is csak telefonos bejelentkezés után vehető igénybe. A szakorvosi óraszámoknak nem szabnak határt, mert mindenkinek érdeke az elhalasztott ellátások minél gyorsabb pótlása, az egyetlen feltétel, hogy az egészségügyi szolgáltatók tájékoztassák az egészségügyi hatóságot, illetve a finanszírozót.

Részlegesen feloldották a kórházi látogatási tilalmakat is, az ezzel kapcsolatos részletszabályokat az adott intézmény főigazgatója határozza meg.

A friss járványadatok kedvezőek, a gyógyultak száma már két és félszerese az aktív fertőzöttekének, "de a vírus nem tűnt el, egy alacsony szinten jelen van az országban", naponta 10 körüli a regisztrált új fertőzöttek száma - mondta Müller Cecília az MTI beszámolója szerint.

A külföldre utazóknak azt javasolta: kössenek biztosítást, hogy igénybe tudják venni a helyi egészségügyi ellátást, s ha koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel, helyben kérjenek segítséget.

A vendéglátásban munkát vállaló nyugdíjasoknak azt tanácsolta, viseljenek maszkot, ügyeljenek a személyi higiéniára és kevés emberi kontaktusnak kitett munkát vállaljanak. Ilyen a takarítás, vagy a konyhán belüli feladatok végzése.

A szakember arra a kérdésre, hogy a megbetegedések hány százalékos növekedése, vagy mekkora esetszám esetén beszélhetünk a járvány második hullámának kezdetéről, azt mondta: nincs egzakt szám, a járványügyi szakmában mindig a tendenciákat, földrajzi területeket, s egyebek mellett zárt közösségeket figyelnek az esetleges időbeli beavatkozások elrendelése érdekében.

Hétfőtől Budapesten is tartható a temetések és házasságkötések után családi rendezvény - mondta Kiss Róbert rendőr alezredes. A kormányrendelet alapján a résztvevők száma nem haladhatja meg a 200-at, és a védőtávolságot is be kell tartani. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátóüzletben, szálláshelyen is megtartható hétfőtől, és ezeken "zenei szolgáltatás biztosítható".

Szintén mától bárki számára látogathatók a könyvtárak.

Beszámolója alapján 439-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma: 126-ot rémhírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 133-at csalás, 28-at járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és 81 gyanúsítottat hallgattak ki.

A kőszínházak és a mozik nyitására vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével valószínűleg ezek az intézmények is megnyithatnak majd. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a kormány rendeletben szabályozza, amelyet várhatóan a szerdai kormányülés után hirdetnek ki.