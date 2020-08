A koronavírus miatt nem lehet késlekedni az egyéb védőoltások beadásával

Az elhalasztott védőoltásokat érdemes még a szeptemberi közösségbe kerülés előtt beadatni, az oltási sorok elkezdése és befejezése a Covid-19 alatt is ajánlott, így a fertőző agyhártyagyulladás, a meningococcus elleni oltás is. A betegség különösen veszélyes a legkisebbekre, tavaly mind a kilenc hazai halálos áldozat két év alatti volt. Hazánkban a kórokozó B- és C-típusa ellen egyaránt ajánlott a védekezés - hívták fel a figyelmet szakértők egy szerdai sajtóeseményen.

Bár a Covid-19 elleni védőoltásra egyelőre még várni kell, a szakemberek szerint a többi megelőzhető súlyos, fertőző betegség ellen ajánlott a vakcinák nyújtotta biztonságot választani. A védőoltási szaktanácsadók, a gyermekgyógyászok és az infektológusok egyaránt a gyermekkori kötelező és ajánlott oltási sorok késedelem nélküli megkezdését, illetve befejezését javasolják.

Tévhit, hogy a védőoltások legyengítik az immunrendszert, és ez kiszolgáltatja a gyermeket a koronavírusnak, épp ellenkezőleg. Fokozott kockázatot vállal az, aki egy potenciálisan súlyos gyermekbetegség ellen nem védekezik, hiszen a védőoltásokból származó előny lényegesen nagyobb, mint azok esetleges kockázata - fogalmazott Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója, csecsemő és gyermekgyógyász főorvos, infektológus, védőoltási szaktanácsadó. A szakma álláspontja egységes abban, hogy a Covid-19-járvány nem változtat a védőoltások jelentőségén és szükségességén.

Póta György gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az egyik legsúlyosabb gyermekkori megbetegedés, a meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás és véráramfertőzés elleni korai védekezés jelentőségére hívta fel a figyelmet. Felidézte, hogy a hazai statisztikák szerint a csecsemők az átlagosnál 24-szer gyakrabban betegednek meg a jellemzően gyors és súlyos lefolyású invazív meningococcus-fertőzésben, ezért különösen fontos időben védőoltást kapniuk a betegség ellen.

Magyarországon 2019-ben 51 meningococcus okozta agyhártyagyulladást és véráramfertőzést jelentettek - ez a szám az elmúlt öt évben tavaly volt a legmagasabb. Tavaly az érintettek több mint fele - összesen 27 beteg - két évnél fiatalabb kisgyermek volt, a fertőzés kilenc halálos áldozata is közülük került ki.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel szeptemberben - nagy valószínűséggel - újranyitnak a bölcsődék, óvodák, iskolák, és a nagyobb testvérek is újra közösségbe kerülnek, a kontaktusszámok emelkedésével várhatóan az összes fertőző gyermekbetegség terjedésének esélye nőni fog. Többek között ezért is fontos az elhalasztott, illetve elmaradt oltások pótlása lehetőleg még a nyár végén, ősz elején - hangsúlyozta Mészner Zsófia.

A meningococcus 24 óra alatt halált okozhat



A járványos agyhártyagyulladás rendkívül gyors lefolyású betegség, amely 24 óra alatt halált okozhat, és a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy minden tizedik beteg még gondos orvosi ellátás mellett sem éli túl a betegséget. Az angol NHS friss statisztikái szerint a betegséget túlélő minden 2-3 ember közül egynél tartós egészségügyi problémák, súlyos testi, illetve idegrendszeri szövődmények alakulnak ki.

A járványos agyhártyagyulladást és vérmérgezést okozó baktériumnak több típusát is megkülönböztetik, és egyelőre nem létezik olyan vakcina, amely mindegyik ellen védelmet biztosítana. A baktérium 5 leggyakoribb típusa (A, B C, W-135, Y) közül hazánkban a megbetegedések túlnyomó többségét a B típus okozza - kétszer annyi fertőzésért felelős, mint a második leggyakoribb C típus. A meningococcus itthon legjellemzőbb B és C típusa ellen is különböző védőoltásokkal kell védekezni, ezek nem váltják ki, és nem is helyettesítik egymást, és egyik sem tartozik a kötelező védőoltások közé.

2-3 hónapos korban érdemes kezdeni a védekezést

A hazai járványügyi szakemberek szerint a meningococcus elleni védekezést 2-3 hónapos korban javasolt megkezdeni, és a védettséget 25 éves korig célszerű fenntartani.

Az életkori alkalmazhatóságot figyelembe véve, a 10 év alatti gyermekek, köztük a fokozottan veszélyeztetett csecsemők és 5 év alatti kisgyermekek meningococcus B elleni immunizálására hazánkban jelenleg kizárólag a Bexsero védőoltás alkalmazható. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a B és C-típus elleni oltások együttesen biztosítanak széles körű védettséget - hangsúlyozta Póta György.